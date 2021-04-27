К власти в России для обеспечения безопасности Украины необходимо привести олигархов, считает депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Павел Фролов.
Об этом он заявил в эфире украинского телеканала "Наш".
По его словам, Владимир Путин ни за что "не сдаст эти российские геополитические имперские интересы", в которых либо вообще нет места Украине, либо она имеет марионеточную роль. И только приход к власти "олигархической оппозиции" даст возможность воздействовать на нее экономическими санкциями.
Ранее депутаты фракции "Слуга народа" заявили, что Россия представляет "экзистенциальную угрозу" для Украины.
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