Депутаты Рады потребовали от Зеленского разорвать отношения с Россией

Россия представляет "экзистенциальную угрозу" для Украины, заявили депутаты фракции "Слуга народа", потребовав разорвать дипотношения со "страной-агрессором".

Паническое заявление опубликовал в своём Facebook "Слуга народа" Богдан Ярёменко. В нём, в частности, утверждается, что Россия "намерена положить конец украинской государственности", а группировка российских войск у границы с Украиной "уже сравнялась по численности с ВСУ".

"У Украины нет выбора, чем воспринимать действия России как реальную подготовку к расширению вооружённой агрессии или масштабной военной провокации против нашего государства", — говорится в заявлении.

В связи с этим депутаты потребовали от президента Украины Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с Россией, объявить мобилизацию и провести призыв резервистов, предложить государствам-партнёрам по НАТО (в частности, Великобритании и США) разместить на Украине свои воинские контингенты, включающие подразделения противокорабельной, противовоздушной и противоракетной обороны. Кроме того, предложено наладить "импортозамещение" российской продукции и ввести новые санкции против России, а всем украинцам, работающим в РФ, "завершить свои дела и вернуться домой".

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