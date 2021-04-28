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Лавров рассказал, когда может начаться "резня" в Донбассе

Мир » Бывший СССР » Украина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "резня" в Донбассе может начаться, если Украина получит контроль над границей с Россией без соблюдения политической части Минских соглашений.

Лавров рассказал, когда может начаться "резня" в Донбассе

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский продолжает настаивать на том, что сначала Киев должен взять под контроль территорию непризнанных республик и границу с Россией, а затем провести в Донбассе выборы и определиться с особым статусом. Лавров уточнил, что этого сделать украинской стороне никто не даст.

"Понятно, что если они сделали бы так, если бы им кто-то позволил бы сделать так, то там была бы резня по большому счету", — приводит "РИА Новости" слова Лаврова.

Глава МИД подчеркнул, что Минские соглашения должны соблюдаться в строгой последовательности, где контроль над границей — это последний шаг.

"Контроль над границей — это самый последний шаг, когда уже у этих территорий будет особый статус, закрепленный в конституции Украины, когда на этих территориях состоятся свободные выборы", — заявил Лавров.

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Автор: Артём Пермяков
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