Лавров рассказал, когда может начаться "резня" в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "резня" в Донбассе может начаться, если Украина получит контроль над границей с Россией без соблюдения политической части Минских соглашений.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский продолжает настаивать на том, что сначала Киев должен взять под контроль территорию непризнанных республик и границу с Россией, а затем провести в Донбассе выборы и определиться с особым статусом. Лавров уточнил, что этого сделать украинской стороне никто не даст.

"Понятно, что если они сделали бы так, если бы им кто-то позволил бы сделать так, то там была бы резня по большому счету", — приводит "РИА Новости" слова Лаврова.

Глава МИД подчеркнул, что Минские соглашения должны соблюдаться в строгой последовательности, где контроль над границей — это последний шаг.

"Контроль над границей — это самый последний шаг, когда уже у этих территорий будет особый статус, закрепленный в конституции Украины, когда на этих территориях состоятся свободные выборы", — заявил Лавров.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.