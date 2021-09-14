Чехия будет противостоять политике ЕС, запрещающей автомобили с двс

Чехия будет бороться с мерами ЕС, запрещающими автомобили с двигателем внутреннего сгорания.

Несмотря на усилия, предпринятые производителями, и волю большинства западных правительств, переход к электромобильности в Европе не пройдёт гладко.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил, что он будет бороться против предложения Европейского союза (ЕС), который предусматривает запрет на продажу новых дизельных и бензиновых автомобилей с 2035 года. Об этом сообщает autoforum.cz

Эти изменения, по его мнению, могут очень негативно сказаться на финансах страны, поскольку производство автомобилей с двс является одним из основных факторов роста благосостояния Чешской Республики — автомобильная промышленность в настоящее время даёт треть ВВП страны.

В Чехии работают два завода Sköda (бренд Volkswagen Group), к которым вскоре присоединятся еще два завода, принадлежащие Hyundai и Toyota.

"Мы не хотим сосредотачиваться на политике. Наша страсть — автомобили, и мы хотели бы иметь дело в основном с интересными новыми автомобилями, их технологиями или модификациями, но политики должны оставить нас в покое. Вместо этого они все чаще пытаются диктовать будущую форму автомобильного мира, не зная об этом больше и не имея возможности понять последствия своих предложений", — сказал Бабиш.

"Мы не согласны с запретом на продажу автомобилей, работающих на ископаемом топливе. Это невозможно. Мы не можем реализовать то, что изобрели зелёные фанатики в Европарламенте. Электромобили — это роскошь, они недоступны обычным людям", — добавил он.

Как заверил премьер-министр, страна будет уделять приоритетное внимание этому вопросу, как только она станет президентом ЕС во второй половине 2022 года. Кроме того, хотя власти Чехии поддерживают создание инфраструктуры для зарядки электромобилей, страна не субсидирует их производство.

В то время, когда мало кто решается хоть как-то выступить против электромобильности, слова о "зеленых фанатиках", привлекли внимание аналитиков.

Можно предположить, что это заявление принесет баллы Бабишу накануне выборов, потому что "региональные электромобили не совсем подходят для Чехии, и местные покупатели не проявляют к ним особого интереса — на них приходится около одного процента текущих продаж новых автомобилей", сообщает сайт autoforum. cz.