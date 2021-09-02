Во Владивостоке начнут производить электромобили

На мероприятии по результатам развития Дальнего Востока владелец "Соллерс Авто" Вадим Швецов заявил, что компания совместно с Mazda будет делать электромобили и специальные батареи во Владивостоке.

По словам Вадима Швецова, главные отрасли с 2025 года переключатся на нулевую углеродность, а двигатели внутреннего сгорания останутся в прошлом. Также руководитель сообщил, что компания тоже займётся производством электромобилей.

"Хороший шанс для Дальнего Востока, потому что Приморье является лидером по покупке электромобилей уже сейчас", — цитирует слова Вадима Швецова "Интерфакс".

По словам предпринимателя, местные жители давно приобретают поддержанные японские и корейские машины такого типа, поэтому на новый продукт "Соллерс Авто" будет спрос.

Также глава рассказал о сотрудничестве с компанией "Росатом", которая запустила производство батарей и носителей.

Сотрудники пресс-службы "Соллерс Авто" сообщили, что при создании двигателей Mazda задействуют исключительно роботизированное производство, среди которого работает "компьютерное зрение".

В проект уже вложили свыше четырёх миллиардов рублей.

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