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Автор Игорь Буккер

Мигранты - дешевая рабсила для фермеров. Но где ее взять?

Политика

Когда вводили карантин и режим самоизоляции, в России находились сотни тысяч трудовых мигрантов. Одни поспешили вернуться домой, другие остались, полагая, что в любом случае найдут себе занятие. Но сейчас, когда в стране вот-вот начнутся полевые работы, стало ясно: выполнять их некому. Это признает уже и Минсельхоз.

Мигранты - дешевая рабсила для фермеров. Но где ее взять?

Где же наши граждане? Сейчас им никто не мешает занять ту нишу, в которой последние годы трудились, "отбирая" заработок у местных жителей, мигранты.

Своим мнением об этом в эфире программы "Точка зрения" с Игорем Буккером поделился руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин.

Читайте начало интервью:

В том, что у нас проблемы с мигрантами, виноваты власти

Почему россияне стали хуже относиться к мигрантам

Почему в России никак не удается интегрировать мигрантов в общество

Проблема китайских мигрантов в России

Мигрантов нет, а россияне не хотят работать на стройках

- В южных областях на сезонных работах в основном были задействованы мигранты.

Почему?

  • Потому что наших не хватало, демография, увы, такова.
  • Плюс — работа очень тяжелая, ручная, люди туда не очень идут…

И сезонная. Ты отработал несколько месяцев — а потом что, лапу сосать? Это тоже не очень наших прельщало.

Я должен сказать, что во всем мире такая практика. На все сезонные работы, где посадка, сбор, где нужен ручной труд, — нанимаются мигранты.

Кстати, в той же Америке не просто трудовые мигранты заняты, а именно нелегальные мигранты. Фишка такая. Государство понимает, что здесь работают нелегальные мигранты, но они пытаются защитить их права.

Они формируют специальные гранты для того, чтобы их продуктами снабжали, чтобы смотрела полиция, чтобы они сами там не совершали преступлений.

Полиция занимается порядком. Не мигрантами, а порядком. А само государство считает, что этих людей нельзя доводить до нищеты, чтобы им есть нечего было. Поэтому оно их еще и подкармливает.

Но в результате они получают очень дешевую продукцию — например, клубнику, персики или абрикосы.

В России же все идет самотеком, как попало. Где-нибудь в правительстве расскажут, что у нас здесь все механизмы есть, все у нас идет по плану, все у нас строго, строже не бывает.

А работать некому. Вот такой парадокс.

Я посмотрел запись совещания межведомственного в Волгоградской области, как раз по вопросу обеспечения фермеров мигрантами. Это было что-то.

Два с половиной часа разговаривали, рассказывали, как они работают:

  • Голикову трясут, Мишустина трясут, идут на всякие нарушения, но на прямой вопрос фермеров: "когда будут у нас мигранты, можно на них надеяться и сколько их?" — ответа не было.

Вот спрашивается, что они, чиновники все эти, делали? Они что, не знали, что будет посевная? Да, фермеры возмущаются.

А им в ответ: ах, вы возмущаетесь? И давай налоговую на них натравливать.

И что делать?

  • Первое, что надо сделать, — это создать соответствующую структуру. Воссоздать, правильнее сказать.

Она была еще с 1992 года, первая миграционная служба.

  • Второе — надо срочно решать вопрос с государственной системой адаптации, интеграции. В противном случае — мы получим здесь совершенно неуправляемую армию. Или управляемую, только не нами.

У нас российские граждане так не объединены, как мигранты.

И это еще вопрос национальной безопасности.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы мигранты посевная вячеслав поставнин
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