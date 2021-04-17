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Автор Игорь Буккер

Почему в России никак не удается интегрировать мигрантов в общество

Мир

Число россиян, которые отрицательно относятся к мигрантам, в 2020 году выросло на 7,5%. Это происходит на фоне формирования этнических анклавов из трудовых мигрантов, существенно затрудняющих их адаптацию в российском обществе.

Почему в России никак не удается интегрировать мигрантов в общество

Об этом заявил замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.

Одна из причин сложившейся ситуации, по мнению гостя программы "Точка зрения", руководителя Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслава Поставнина, в том, что в нашей стране нет специальной структуры, которая бы занималась вопросами адаптации и интеграции мигрантов.

Читайте начало интервью:

В том, что у нас проблемы с мигрантами, виноваты власти

Почему россияне стали хуже относиться к мигрантам

— Я считаю, что эту болезнь запустили. О проблеме все говорили еще лет 10 назад.

  • Первая волна мигрантов была из людей, которые были воспитаны в советской культуре — они знали язык и традиции. Это было нормально еще.
  • А когда появилась волна людей молодых, которые уже жили в архаичных обществах, зачастую мусульманских, и не знали русский язык, — начались проблемы.

То, что нет государственной структуры, это плохо.

Во многом виноваты СМИ

Наши СМИ, если вы заметили, никогда не публикуют ничего положительного о мигрантах. Очень-очень редко.

А негатива? Сплошной.

В общем, они все время — отрицательные персонажи. Хотя понятно, что всеми этими производственными точками владеют не они, а зачастую русские, в смысле российские граждане.

— Да, я с вами согласен. Помните, молодой человек получил удар, упал, затылком ударился и умер. Я помню, первая публикация была о том, что спортсмен обидел студента, а потом заменили на то, что именно кавказец ударил и убил русского. А как проблема решается в других странах? Финляндия, к примеру, как-то с ситуацией справилась…

— Эта проблема общемировая. Я должен сказать, что разные страны по-разному решают эту проблему.

Лучше всех, пожалуй, в вопросах интеграции, адаптации Германия, Швейцария, Англия. В Финляндии что их там интегрировать?

Знаете, кто в Финляндии в основном? Русские да украинцы. Тоже, кстати, интересный феномен.

Хуже всех дела у Франции.

В Америке система очень гибкая и мощная. Там много денег выделяется службам, которые занимаются мигрантами. Они их там и подкармливают, и учат языку… В общем, что они там только с ними не делают. То же самое и в Германии.

Вы можете у нас представить, что полиция нелегального мигранта погладит по голове и купит ему пончик? А в Америке — такое реальность.

А вот Франция в этом смысле опоздала. Она понесла огромные потери. Трагедий огромное количество, начиная с Ниццы и Парижа.

Во Франции мигрантами не занимались. Франция — очень консервативная страна, самая консервативная, пожалуй, в Европе. Она очень трудно принимает мигрантов каких-либо вообще в свое общество.

Они столкнулись с какой проблемой?

  • С арабами, которые приезжали. Кто совершал преступления? Вы удивитесь, но это в третьем поколении французы арабского происхождения. Они родились здесь.

А почему это происходит? Потому что у них поиск идентичности. Они видят, что их не сделали французами.

  • Французы их не считают французами — это раз. Французы умеют это демонстрировать — это два.

Никому не хочется быть вторым сортом. Представьте на секунду, что вы здесь второй сорт. Вы приходите в очередь — на вас все косятся. И вас везде отодвигают.

Все это, конечно, неприятно. Так вот французы спохватились, но было уже поздно. Знаете, когда спохватились? Когда оказалось, что пригороды забиты мигрантами. И они восстали, и были знаменитые волнения арабов, но уже граждан Франции.

И после этого в стране начали принимать спешно законы такие, что если какой-то чиновник вдруг отодвинет мигранта и пропустит вперед француза, за это уголовное наказание. За то, что обидел.

Но вы за год не переделаете ни французов, ни арабов.

Они сейчас пытаются их адаптировать, вводят многочисленные программы, но очень сложно все это идет.

Мы идем, мне кажется, несколько впереди. Хотя у нас на старте была фора. Потому что к нам приезжали мигранты из бывшего Советского Союза. И мы считали, что так и будет всегда. Это была наша ошибка.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы мигранты вячеслав поставнин магомедсалам магомедов
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