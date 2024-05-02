Погода в мае: готовьтесь к сюрпризам. Прогноз

0:41 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В этом видео мы рассмотрим прогноз погоды в Москве на май и на всё лето 2024 года.

Узнаем, какая погода будет в мае 2024 года и какие погодные условия ожидают жителей и гостей столицы в тёплые летние месяцы. Обсудим, как погода в мае 2024 года повлияет на начало летнего сезона и какие погодные аномалии могут нас ждать. Включены подробные прогнозы погоды на месяц и ожидания на всё лето.

Эксперт: Дмитрий Киктёв - заместитель директора Гидрометцентра России.

Ведущий - Антон Бекетов.