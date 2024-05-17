Важные советы по бронированию авиабилетов: утренние рейсы против вечерних

Бывший агент по регистрации рейсов предупредил пассажиров о рисках бронирования билетов на вечерние вылеты. По его словам, большинство вечерних рейсов имеют высокий риск отмены или задержки.
Это происходит потому, что пилоты могут летать только определенное количество часов в день, и даже небольшое превышение этого лимита может привести к отмене рейса.
Специалист рекомендует выбирать утренние рейсы, особенно при бронировании билетов у бюджетных авиакомпаний. Это значительно снижает вероятность отмены.
Совет вызвал широкое обсуждение в социальных сетях, и многие пользователи согласились с таким подходом.
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