Важные советы по бронированию авиабилетов: утренние рейсы против вечерних

Агент по регистрации рейсов назвал наихудшее время для бронирования билетов

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бывший агент по регистрации рейсов предупредил пассажиров о рисках бронирования билетов на вечерние вылеты. По его словам, большинство вечерних рейсов имеют высокий риск отмены или задержки.

Фото: www.flickr.com by Alan Levine from Mortlach, Canada is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это происходит потому, что пилоты могут летать только определенное количество часов в день, и даже небольшое превышение этого лимита может привести к отмене рейса.

Специалист рекомендует выбирать утренние рейсы, особенно при бронировании билетов у бюджетных авиакомпаний. Это значительно снижает вероятность отмены.

Совет вызвал широкое обсуждение в социальных сетях, и многие пользователи согласились с таким подходом.