Как понять, что ваша кошка — избалованный комок шерсти: ключевые признаки от опытных кошатников

Как и собак, кошек также важно воспитывать. Без своевременного воспитания животное может стать капризным и проявлять нежелательное поведение.
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Как же определить, что кошка начала вести себя избалованно?
Есть пять явных признаков:
Отказ от обычной пищи: если кошка отказывается от привычного корма при отсутствии проблем со здоровьем, возможно, она привыкла к постоянным угощениям. Избыток лакомств может привести к тому, что питомец перестанет есть обычную пищу, что негативно скажется на его здоровье из-за недостатка витаминов.
Прогулки по столам: воспитанный кот не будет себе этого позволять. К тому же, это негигиенично, так как в еду может попасть шерсть.
Использование мебели вместо когтеточки: если кот точит когти не об специально предназначенную для этого точилку, а об мебель, это явный признак проблем с поведением.
Агрессивные нападки на хозяев: атаки на руки и ноги человека являются тревожным знаком, который указывает на необходимость перевоспитания животного.
Сон на хозяинах: хотя это также может быть выражением любви и доверия, это может быть неудобно для человека, особенно если он хочет поменять положение тела.
Степень избалованности у каждой кошки индивидуальна и зависит от подхода её владельца.