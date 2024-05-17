Как понять, что ваша кошка — избалованный комок шерсти: ключевые признаки от опытных кошатников

Стало известно, как понять, что ваша кошка избалованная

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Как и собак, кошек также важно воспитывать. Без своевременного воспитания животное может стать капризным и проявлять нежелательное поведение.

Фото: Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Как же определить, что кошка начала вести себя избалованно?

Есть пять явных признаков:

Отказ от обычной пищи: если кошка отказывается от привычного корма при отсутствии проблем со здоровьем, возможно, она привыкла к постоянным угощениям. Избыток лакомств может привести к тому, что питомец перестанет есть обычную пищу, что негативно скажется на его здоровье из-за недостатка витаминов.

Прогулки по столам: воспитанный кот не будет себе этого позволять. К тому же, это негигиенично, так как в еду может попасть шерсть.

Использование мебели вместо когтеточки: если кот точит когти не об специально предназначенную для этого точилку, а об мебель, это явный признак проблем с поведением.

Агрессивные нападки на хозяев: атаки на руки и ноги человека являются тревожным знаком, который указывает на необходимость перевоспитания животного.

Сон на хозяинах: хотя это также может быть выражением любви и доверия, это может быть неудобно для человека, особенно если он хочет поменять положение тела.

Степень избалованности у каждой кошки индивидуальна и зависит от подхода её владельца.