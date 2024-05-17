NASA раскрыла научные подробности недавнего самого мощного солнечного шторма за десятилетия

В NASA назвали недавние полярные сияния по всему миру самыми мощными за 500 лет

2:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Май 2024 года выдался особенно бурным месяцем для нашего Солнца. Шквал крупных солнечных вспышек и корональных выбросов массы (КВМ) обрушил на Землю плотные облака заряженных частиц и магнитных полей.

Фото: YT NASA Goddard

Магнитная буря максимального уровня G5 — самая мощная за 20 лет — хоть и не нанесла серьёзного урона землянам, но стала экстраординарным событием для науки.

"Мы будем изучать это событие в течение многих лет", — сказала Тереза ​​Ньевес-Чиншилла, исполняющая обязанности директора Бюро анализа космической погоды NASA "Луна-Марс".

В серии вспышек с 7 по 11 мая восьми был присвоен высший класс X. Выбросы плазмы устремились к Земле со скоростью более 4,8 миллиона км/ч, сгущаясь по пути в упругие волны, достигшие нашей планеты начиная с 10 мая.

"Все КВМ прибыли в основном одновременно, и условия были как раз подходящими для создания действительно исторического шторма", — заметила руководительница гражданской науки NASA по гелиофизике и ученая-космонавт Центра космических полётов имени Годдарда Элизабет Макдональд.

Полярные сияния были видны в беспрецедентно низких широтах — вплоть до юга США и севера Индии. Учёные пока собирают данные, но похоже, по этому показателю буря стала рекордной за 500 лет.

"Немного сложно оценивать магнитные бури разных эпох, потому что наши технологии постоянно меняются. Видимость авроры не является идеальным показателем, но она позволяет нам сравнивать результаты на протяжении веков", — объяснила Делорес Книпп, профессор-исследователь кафедры аэрокосмической техники Смида и старший научный сотрудник Высотной обсерватории NCAR в Боулдере, штат Колорадо.

Избежать сильных разрушений — во всяком случае, в космосе, — помогли своевременные предупреждения астронавтам и наземным службам, уверены в NASA: на время буйства светила были отключены некоторые приборы.

Зона солнечных пятен по прежнему активна, но она ушла на противоположную от Земли сторону звезды и сейчас бомбардирует плазмой Марс.

Неделя сильнейших солнечных вспышек