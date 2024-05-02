Ксения Собчак показала портрет с мужем Константином Богомоловым в интерьере своего дома

Ксения Собчак похвасталась живописным полотном, на котором запечатлены она и её муж, режиссёр Константин Богомолов.
Собчак разместила в своём Telegram-канале фото, на котором изображён уголок интерьера её загородного дома.
На стене у журналистки висит романтический семейный портрет. С картины смотрит сама хозяйка дома в белом платье и с букетом синих цветов в руках. Её обнимает супруг, Константин Богомолов.
Полотно висит над комодом цвета слоновой кости. На комоде расставлены сувенирные слоники.
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