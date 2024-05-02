Ксения Собчак показала портрет с мужем Константином Богомоловым в интерьере своего дома

Ксчения Собчак показала свой портрет с Богомоловым, украшающий интерьер её дома

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак похвасталась живописным полотном, на котором запечатлены она и её муж, режиссёр Константин Богомолов.

Фото: https://t.me/s/ksbchk by Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public domain

Собчак разместила в своём Telegram-канале фото, на котором изображён уголок интерьера её загородного дома.

На стене у журналистки висит романтический семейный портрет. С картины смотрит сама хозяйка дома в белом платье и с букетом синих цветов в руках. Её обнимает супруг, Константин Богомолов.

Полотно висит над комодом цвета слоновой кости. На комоде расставлены сувенирные слоники.

Ранее Собчак показывала, какой предмет искусства приобрела на выставке.