Ксения Собчак показала, какое необычное произведение искусства она приобрела

Ксения Собчак рассказала, что купила на ярмарке современного искусства.
Собчак посетила ярмарку современного искусства Catalog в типографии Сытина на Пятницкой.
"Я лично для себя присмотрела свой собственнный омут из дуба", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
На этом журналистка не ограничилась. Она купила работу художницы Эльмиры Сафиной "Челночницы". На картине запечатлена девушка в русском сарафане с клетчатыми челночными сумками.
"Так вот. Купила вот такую девушку с коромыслом", — объяснила Собчак.
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