Цельнозерновая мука из киноа: здоровая альтернатива пшеничной. Наслаждайтесь безглютеновой выпечкой!

Как приготовить муку из киноа

0:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Мука из киноа продаётся во многих магазинах здорового питания. Но стоит она довольно дорого. К счастью, вы можете приготовить муку из киноа дома самостоятельно.

Фото: Own work by Vladimirf7 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

1/2 стакана сырого киноа

Приготовление

Высыпьте киноа на сковороду. Поджарьте на среднем огне, пока не почувствуете ореховый запах. Следите за крупой, чтобы она не подгорела. Взбейте киноа в блендере. Поставьте мелкое сито на миску и просейте муку из киноа. Переложите муку в герметичный контейнер.

Чтобы мука оставалась свежей и не отсырела, храните её в тёмном прохладном месте.