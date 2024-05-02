Цельнозерновая мука из киноа: здоровая альтернатива пшеничной. Наслаждайтесь безглютеновой выпечкой!
Как приготовить муку из киноа
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Мука из киноа продаётся во многих магазинах здорового питания. Но стоит она довольно дорого. К счастью, вы можете приготовить муку из киноа дома самостоятельно.
Фото: Own work by Vladimirf7 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
Приготовление
- Высыпьте киноа на сковороду. Поджарьте на среднем огне, пока не почувствуете ореховый запах. Следите за крупой, чтобы она не подгорела.
- Взбейте киноа в блендере.
- Поставьте мелкое сито на миску и просейте муку из киноа. Переложите муку в герметичный контейнер.
Чтобы мука оставалась свежей и не отсырела, храните её в тёмном прохладном месте.
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Как сделать безглютеновую муку из киноа?