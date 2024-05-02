Призёр Олимпиады Чупков рассказал, кто сегодня может потеснить Акинфеева

Призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков рассказал, какого отечественного вратаря может назвать конкурентом голкипер московского клуба ЦСКА Игоря Акинфеева.
Спортсмен отметил, что один из голкиперов, который может составить конкуренцию 38-летнему вратарю московского ЦСКА Игорю Акинфееву, — это Илья Помазун.
"Появились ли у него конкуренты? Илья Помазун — вратарь ЦСКА, который играет сейчас в аренде в екатеринбургском "Урале". Он достаточно хорошо себя показывает в играх", — сказал Чупков, которого цитирует Газета.Ru.
Помазун, вратарь ЦСКА, на данный момент находится на аренде в екатеринбургском "Урале". В текущем сезоне РПЛ Помазун сыграл за "Урал" 26 матчей и пропустил 40 мячей.
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