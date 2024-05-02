Призёр Олимпиады Чупков рассказал, кто сегодня может потеснить Акинфеева

Чемпион мира Чупков рассказал, кого считает конкурентом Акинфеева

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Призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков рассказал, какого отечественного вратаря может назвать конкурентом голкипер московского клуба ЦСКА Игоря Акинфеева.

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Спортсмен отметил, что один из голкиперов, который может составить конкуренцию 38-летнему вратарю московского ЦСКА Игорю Акинфееву, — это Илья Помазун.

"Появились ли у него конкуренты? Илья Помазун — вратарь ЦСКА, который играет сейчас в аренде в екатеринбургском "Урале". Он достаточно хорошо себя показывает в играх", — сказал Чупков, которого цитирует Газета.Ru.

Помазун, вратарь ЦСКА, на данный момент находится на аренде в екатеринбургском "Урале". В текущем сезоне РПЛ Помазун сыграл за "Урал" 26 матчей и пропустил 40 мячей.

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