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Призёр Олимпиады Чупков рассказал, кто сегодня может потеснить Акинфеева

Чемпион мира Чупков рассказал, кого считает конкурентом Акинфеева

0:56
Спорт

Призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков рассказал, какого отечественного вратаря может назвать конкурентом голкипер московского клуба ЦСКА Игоря Акинфеева.

Чемпион мира Чупков рассказал, кого считает конкурентом Акинфеева
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Frolov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Спортсмен отметил, что один из голкиперов, который может составить конкуренцию 38-летнему вратарю московского ЦСКА Игорю Акинфееву, — это Илья Помазун.

"Появились ли у него конкуренты? Илья Помазун — вратарь ЦСКА, который играет сейчас в аренде в екатеринбургском "Урале". Он достаточно хорошо себя показывает в играх", — сказал Чупков, которого цитирует Газета.Ru.

Помазун, вратарь ЦСКА, на данный момент находится на аренде в екатеринбургском "Урале". В текущем сезоне РПЛ Помазун сыграл за "Урал" 26 матчей и пропустил 40 мячей.

Акинфеев, драки в раздевалках, концерт с «Руки Вверх», призрак Торопа // ЭФБ №42
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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