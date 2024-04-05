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Дасаев признал, что Акинфеев лучший в России, но на мировом уровне он недостаточно признан

Экс-вратарь "Спартака" Дасаев не считает, что Акинфеев — это вратарь мирового уровня

1:13
Спорт

Экс-вратарь таких клубов, как "Спартак" и "Севилья", а также бывший игрок сборной СССР Ринат Дасаев высказал своё мнение о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

Экс-вратарь "Спартака" Дасаев не считает, что Акинфеев — это вратарь мирового уровня
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Frolov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Советский вратарь утверждает, что Акинфеев не достаточно признан на мировом уровне, хотя является лучшим в России. Дасаев считает, что это связано с жёсткой конкуренцией, с которой Акинфеев сталкивается при выступлении на международной арене.

"Мировой ли уровень у Акинфеева? Я бы не сказал, что сильно мировой. Мировой — это когда человека везде признают. Я считаю, что здесь он лучший. Но на мировой арене ему тяжело конкурировать с другими", — сказал Дасаев, которого цитирует Sports. ru.

Однако Дасаев отметил вклад своей работы с Акинфеевым в прошлом и подчеркнул, что он был его первым тренером.

Надо отметить, что Дасаев сам является легендарным голкипером, входившим в историю российского футбола. Он провёл большую часть карьеры в "Спартаке", выигрывая дважды чемпионат СССР. Он также достиг успеха на сборной уровне, добравшись до финала чемпионата Европы 1988 года с командой СССР.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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