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Танкер уходит в "тень": страховщики стран G7 жалуются на массовый отток морских судов в "теневой флот" из-за санкций против РФ

Нефтяные танкеры уходят из-под контроля G7 из-за антироссийских санкций

2:36
Страхование

Международная группа P&I заявила о массовом уходе флота из-под юрисдикции стран G7 из-за антироссийских санкций. Об этом сообщает PortNews. ru.

Нефтяные танкеры уходят из-под контроля G7 из-за антироссийских санкций
Фото: navy.mil by Оператор ВМС США Уильям С. Стивенс is licensed under public domain

Напомним, что в "Большую семёрку" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

В заявлении говорится, что введённый ранее "потолок цен" на российскую нефть, запрещающий оказание услуг по её перевозке, в том числе страхование, по цене выше $60 за баррель, вызвал обратный эффект — нефтяные танкеры стали массово уходить в "теневой" флот, на который не распространяются юрисдикции G7. Из-за этого западные страховщики вынуждены нести убытки, отмечает P&I.

Кроме того, страховщики стран "Большой семёрки" несут повышенные риски нарушения санкций из-за того, что не могут проверить стоимость груза, указанного трейдерами.

В свою очередь клубы P&I не имеют возможности предоставлять достоверные данные о будущих торговых намерениях своих членов, например, собираются ли те заходить в РФ или перевозить российский груз, так как те часто зависят от инструкций фрахтователей и способов международной торговли нефтью и нефтепродуктами. Ответы на информационные запросы в короткие сроки, предоставляемые компетентным органам, отнимают много времени и ресурсов и приводят влекут за собой дорогостоящие судебные тяжбы.

P&I подчёркивает, что клубы морского страхования не имеют полномочий власти или полиции, поэтому не могут выполнять функции расширенного органа по обеспечению соблюдения потолка цен.

"Последствия дальнейших ограничительных правоприменительных мер могут привести к дальнейшей миграции флота в параллельную торговлю", — говорится в заявлении.

P&I club — особый вид негосударственного морского страхования в морской отрасли, являющийся обязательным для всех судовладельцев, использующих судна в коммерческих или транспортных целях, для перевозки пассажиров, рабочих или грузов через международные воды. Страховка обеспечивает покрытие неограниченных рисков, включая ответственность перевозчика перед третьими лицами за ущерб, причинённый грузу во время перевозки, а также военные риски и риски нанесения ущерба окружающей среде (разливы нефти и т. д.). Международная группа P&I клубов базируется на Лиденхолл-стрит в Лондоне.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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