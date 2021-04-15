В том, что у нас проблемы с мигрантами, виноваты власти

Пандемия внесла коррективы во все процессы современной жизни. Ограничения, которые вводились в России в целях недопущения распространения коронавируса, больно ударили по всем секторам экономики.

Особенно ощутимо — по тем, которые традиционно зависят от трудовых мигрантов. Сейчас там попросту не хватает рабочих рук.

Но в то же время, как заявил замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, этнические анклавы, которые формируют трудовые мигранты, вызывают у россиян резко негативную реакцию. Чиновник ссылается на данные статистики, согласно которым отношение россиян к "понаехавшим" за прошлый год ухудшилось на 7,5%.

Совместимы ли кадровый голод и нежелание видеть работающих мигрантов?

Своим мнением об этом в эфире программы "Точка зрения" с Игорем Буккером поделился руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин.

— Отношение к вопросу о трудовых мигрантах в России, действительно, весьма неоднозначно. Поскольку у нас, к сожалению, нет единого органа, координирующего все стороны проблемы. Такого, как, например, Федеральная миграционная служба, которая обладала соответствующим административным весом.

Таковым на данный момент как бы считается МВД. Но ведь МВД — большая структура, там чего только нет. И миграцией там занимается Главное управление по вопросам миграции — одно из многих управлений. Поэтому оно не может управлять Минтрудом, к примеру, Минстроем, Минсельхозом.

В итоге получается что? Кто дойдет первым до президента, до Совета Федерации, куда-то еще со своей информацией… Минтруд одно скажет, Минстрой — другое принесет.

Кто прорвется наверх и доложит свою точку зрения, тот и прав. Отсюда и разброд. И мы видим реакцию общества. Вот и все.

Нет координирующего органа, который бы это все дело аккумулировал, обрабатывал, анализировал.

Поэтому даже наш президент говорит то одно, то другое. Премьер одно говорит, а Совбез — другое. Конечно, считаю, что система управления у нас в этом направлении просто очень слаба.

— Несмотря на то, что, видимо, штаты раздуты у всех ведомств.

— Я бы не сказал. Была Федеральная миграционная служба. Была ФСКН — Федеральная служба по контролю за оборотом наркотических средств. И эти две службы ликвидировали. Их как-то вмонтировали в МВД, сильно сократили. Так что я бы не сказал, что штаты раздуты были.

— Но нужно было такую реформу провести, на ваш взгляд?



— Нет, это ошибка была. Это не только мое мнение. Это мнение всех.

При этом штаты миграционных служб всех стран, кто принимает мигрантов, например, Франция, Германия, Финляндия, были увеличены. В Финляндии — чуть ли не в 3 раза.

— Это в связи с наплывом миграционных потоков?

— Да, в связи с наплывом мигрантов. Но у нас такая же ситуация. У нас тоже количество мигрантов увеличилось.

— Большое количество сотрудников, чиновников — это как-то позволяет разрулить ситуацию?

— К сожалению, все эти наши реформы вымывают лучших. Я не знаю, почему это происходит. Но это факт.

Я должен сказать, что в главном управлении есть нормальные грамотные люди, на них надежда. Но я бы не сказал, что их там очень много. К тому же, я еще раз повторяю, уровень Главного управления по вопросам миграции, Главного управления МВД не позволяет даже проводить те решения, которые очевидны и необходимы.