Состоялось снижение цен на автомобили 11 брендов в России

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"Автоновости дня" провели анализ и обнаружили значительное снижение цен на автомобили одиннадцати марок в России в апреле.

Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

В частности, цены на кроссовер Omoda C5 и седан S5 упали на 205-303 тысячи рублей. Электромобиль Ora 03, который пока не нашёл спроса в стране, подешевел на 300-400 тысяч рублей.

Цены на седан Chery Arrizo 8, кроссоверы Tiggo 8 Pro Max, а также Tiggo 8 и Tiggo 7 Pro Max снизились на 120-460 тысяч рублей.

Благодаря акции со скидкой 100 тысяч рублей, новый Geely Coolray стал доступнее.

Седан BAIC U5 Plus и кроссоверы X3, X55, X7 модельного ряда 2023 года теперь можно приобрести на 150-250 тысяч рублей дешевле.

Цены на кроссовер Livan X3 Pro упали на 330 тысяч рублей благодаря новой базовой комплектации Comfort и прямой скидке.

Стоимость Evolute i-Space сократилась на 209 тысяч рублей, а лифтбек FAW Bestune B70 модельного года 2023 доступен со скидкой в 150 тысяч рублей.

Автомобили марки Kaiyi, включая E5 и кроссоверы X3 и X3 Pro, также предлагаются со скидками до 240 тысяч рублей.

Цена на электромобили Voyah Free в комплектациях EVR и EVR Long Range снизилась на 2 490 000 рублей.