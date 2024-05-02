Украинская энергетическая инфраструктура практически уничтожена: Кулеба выпрашивает у США новые ПВО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказал опасения относительно разрушения значительной части энергетической системы страны, обвинив в этом Россию.
Он подчеркнул, что баллистические ракеты представляют собой серьезную угрозу военного конфликта и призвал к увеличению производства ПВО со стороны американцев, чтобы украинским вооруженным силам была обеспечена возможность противостоять этому, сообщает "Царьград".
В ходе интервью для издания Foreign Policy глава МИД Украины высказал намерение использовать предстоящую июньскую конференцию в Швейцарии для формирования коалиции стран с общими принципами и подходами к противодействию России.
По его мнению, только после создания такой коалиции станут возможны переговоры с российской стороной.
Кроме того, Кулеба подчеркнул, что ракетные удары со стороны России нанесли серьезный ущерб украинской энергетической инфраструктуре, повредив значительную часть ее мощностей.
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