Мигрантов нет, а россияне не хотят работать на стройках

Примерно с конца 2020 года в СМИ появились публикации о том, что из-за отъезда мигрантов из-за пандемии в России стала жестко прослеживаться проблема с трудовыми кадрами. Россияне оказались не готовы занять их рабочие места.

Насколько это соответствует действительности?

Своим мнением об этом в эфире программы "Точка зрения" на "Правда.Ру" с Игорем Буккером поделился руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин.

Читайте начало интервью:

В том, что у нас проблемы с мигрантами, виноваты власти

Почему россияне стали хуже относиться к мигрантам

Почему в России никак не удается интегрировать мигрантов в общество

Проблема китайских мигрантов в России

— Я помню, мой знакомый журналист, уйдя на пенсию — давно было — попытался устроиться дворником, но ему не удалось. Хотя, по национальности он тоже не славянин. Там, говорит, все схвачено, просто даже дворником было устроиться невозможно. Это было еще в начале нулевых…

— Это вопрос не столько миграционный был, сколько коррупционный.

Приходишь проверять — вот, такой-то гражданин Кыргызстана, например, отработал, получил на карточку за месяц, условно говоря, 45 тысяч. Но из этих 45 тысяч он должен с карточки снять и 15 тысяч отдать наличными.

И вроде как получается, что он все получил же, никто его не обманул. Вот такая вот система.

С российскими гражданами такое не прокатывает. Попробуйте нашему сказать: ну-ка, ты, парень, мы тебе сейчас заплатим, а ты верни обратно деньги.

Это уголовное преступление! А с мигрантами можно.

Стройки, как особый мир для мигрантов

— Но еще в бытность мэра Лужкова, говорили, что даже за хорошие зарплаты строителей граждане России не очень охотно идут работать. Я понимаю, когда на 15 тысяч не идут или на 7 — есть такие случаи и сейчас — а вот когда хорошие зарплаты…

— Что касается строек. Здесь проблемы наглядно показала пандемия.

Мигрантов стало в разы меньше. И что?

Первый, кто не выдержал — Минстрой. Конечно, не Минстрой сам, а эти все строительные большие корпорации.

Они первые сделали себе указ об упрощающем порядке приглашения иностранных рабочих. Первые.

Хотя на тех же московских стройках — там же сумасшедшее строительство идет — конечно, никаких рук рабочих здесь не хватит местных. Там вся страна строит. Кого там только нет: Пенза, Самара, Нижний Новгород — в общем, ребята приезжают и зарабатывают деньги. Такой Советский Союз.

И мигранты, естественно, тоже есть. И вот тут начинаются проблемы.

Ведь кто получил проект на строительство какого-нибудь "Пик", например — он что, думаете, сам строит?

Нет, он берет субподрядчика, тот еще субподрядчика… "Пик" договорился с президентом, чтобы упрощенный порядок был, но он что, будет отбирать каждого мигранта, что ли?

Нет, конечно, поручит ниже, ниже и ниже, и знаете, кто этим будет заниматься?

Выходцы из самих мигрантов, которые на стройке сидят — старший, десятник, бригадир, назови его как угодно. Он будет набирать. И скорее всего будет набирать людей из своего землячества.

Может быть, даже поэтому и родился этот процесс, что здесь много было мигрантов вокруг, но не все могли устроиться, потому что был отсев такой по этническому принципу: узбеки узбеков набирали, и не просто узбеков, а из определенных земель.

То есть, это вопрос достаточно тонкий и совершенно нашими не изучен, совершенно никто на это не обращает внимания, никто это не контролирует.

Последнее — оргнабор. "Пик" договорился с узбеками, полетел самолет, привезли тысячу этих строителей. Через сколько-то дней из них 700 сбежало с этой стройки. Почему? Потому что пообещали им там 70 тысяч рублей, "Пик" пообещал, а когда дело дошло до выплат, субсубподрядчик сказал: "Какие нафиг 70 тысяч? На тебе 35. Да еще пахать будете. Мы вас сюда привезли".

Слушайте, ну у нас рабов-то нет, и они здесь не приковываются наручниками. Взяли и ушли, это совершенно не нарушает закон. И пошли в другое место работать.

Но и россияне на таких условиях работать не согласны. Да их никто и не зовет. "Бригадирам" проще — и дешевле — еще один самолет с дешевой рабсилой снарядить.