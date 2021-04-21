Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Мигрантов нет, а россияне не хотят работать на стройках

Экономика

Примерно с конца 2020 года в СМИ появились публикации о том, что из-за отъезда мигрантов из-за пандемии в России стала жестко прослеживаться проблема с трудовыми кадрами. Россияне оказались не готовы занять их рабочие места.

Мигрантов нет, а россияне не хотят работать на стройках

Насколько это соответствует действительности?

Своим мнением об этом в эфире программы "Точка зрения" на "Правда.Ру" с Игорем Буккером поделился руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин.

Читайте начало интервью:

В том, что у нас проблемы с мигрантами, виноваты власти

Почему россияне стали хуже относиться к мигрантам

Почему в России никак не удается интегрировать мигрантов в общество

Проблема китайских мигрантов в России

— Я помню, мой знакомый журналист, уйдя на пенсию — давно было — попытался устроиться дворником, но ему не удалось. Хотя, по национальности он тоже не славянин. Там, говорит, все схвачено, просто даже дворником было устроиться невозможно. Это было еще в начале нулевых…

— Это вопрос не столько миграционный был, сколько коррупционный.

Приходишь проверять — вот, такой-то гражданин Кыргызстана, например, отработал, получил на карточку за месяц, условно говоря, 45 тысяч. Но из этих 45 тысяч он должен с карточки снять и 15 тысяч отдать наличными.

И вроде как получается, что он все получил же, никто его не обманул. Вот такая вот система.

С российскими гражданами такое не прокатывает. Попробуйте нашему сказать: ну-ка, ты, парень, мы тебе сейчас заплатим, а ты верни обратно деньги.

Это уголовное преступление! А с мигрантами можно.

Стройки, как особый мир для мигрантов

— Но еще в бытность мэра Лужкова, говорили, что даже за хорошие зарплаты строителей граждане России не очень охотно идут работать. Я понимаю, когда на 15 тысяч не идут или на 7 — есть такие случаи и сейчас — а вот когда хорошие зарплаты…

— Что касается строек. Здесь проблемы наглядно показала пандемия.

Мигрантов стало в разы меньше. И что?

Первый, кто не выдержал — Минстрой. Конечно, не Минстрой сам, а эти все строительные большие корпорации.

Они первые сделали себе указ об упрощающем порядке приглашения иностранных рабочих. Первые.

Хотя на тех же московских стройках — там же сумасшедшее строительство идет — конечно, никаких рук рабочих здесь не хватит местных. Там вся страна строит. Кого там только нет: Пенза, Самара, Нижний Новгород — в общем, ребята приезжают и зарабатывают деньги. Такой Советский Союз.

И мигранты, естественно, тоже есть. И вот тут начинаются проблемы.

Ведь кто получил проект на строительство какого-нибудь "Пик", например — он что, думаете, сам строит?

Нет, он берет субподрядчика, тот еще субподрядчика… "Пик" договорился с президентом, чтобы упрощенный порядок был, но он что, будет отбирать каждого мигранта, что ли?

Нет, конечно, поручит ниже, ниже и ниже, и знаете, кто этим будет заниматься?

Выходцы из самих мигрантов, которые на стройке сидят — старший, десятник, бригадир, назови его как угодно. Он будет набирать. И скорее всего будет набирать людей из своего землячества.

Может быть, даже поэтому и родился этот процесс, что здесь много было мигрантов вокруг, но не все могли устроиться, потому что был отсев такой по этническому принципу: узбеки узбеков набирали, и не просто узбеков, а из определенных земель.

То есть, это вопрос достаточно тонкий и совершенно нашими не изучен, совершенно никто на это не обращает внимания, никто это не контролирует.

Последнее — оргнабор. "Пик" договорился с узбеками, полетел самолет, привезли тысячу этих строителей. Через сколько-то дней из них 700 сбежало с этой стройки. Почему? Потому что пообещали им там 70 тысяч рублей, "Пик" пообещал, а когда дело дошло до выплат, субсубподрядчик сказал: "Какие нафиг 70 тысяч? На тебе 35. Да еще пахать будете. Мы вас сюда привезли".

Слушайте, ну у нас рабов-то нет, и они здесь не приковываются наручниками. Взяли и ушли, это совершенно не нарушает закон. И пошли в другое место работать.

Но и россияне на таких условиях работать не согласны. Да их никто и не зовет. "Бригадирам" проще — и дешевле — еще один самолет с дешевой рабсилой снарядить.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Ольга Лебедева
Темы стройка мигранты вячеслав поставнин
Новости
На выплаты по уходу за детьми потребуется 4 млрд рублей
Итальянские лыжники будут тренироваться со сборной России
Минтруд разъяснил порядок получения новых социальных выплат
Почему кролики не вырастают до размера лошадей?
Зайцев прекратил общение с рэпером Гарафутдиновым из-за видео в Tik Tok
Клубы Суперлиги собирались установить потолок зарплат футболистов
Хуснуллин: предложение Путина по газификации поможет миллионам россиян
Persona non grata: Россия "зеркально" высылает американских дипломатов
Манукян рассекретил истинную причину хирургической операции
Гималайские ледники оказались более устойчивыми к потеплению
Последние материалы
Хуснуллин: предложение Путина по газификации поможет миллионам россиян
Persona non grata: Россия "зеркально" высылает американских дипломатов
Манукян рассекретил истинную причину хирургической операции
Гималайские ледники оказались более устойчивыми к потеплению
Песков рассказал, как заработал в 2020 году больше, чем Путин
Сколько денег потратила Лариса Долина на своё преображение?
Болельщики "Шальке" забросали команду яйцами
ЕАБР назвал ключевой фактор ускорения российской экономики
Емельяненко ответил на вызов Джигана
Жизнь по средствам: эксперт об идее Путина с замещением кредитов
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Захарова о складах во Врбетице: "Выяснилась фантастическая вещь"

Новые подробности касательно складов с боеприпасами в чешской Врбетице озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова о складах во Врбетице: "Выяснилась фантастическая вещь"
Пожалеете о содеянном, как давно не жалели: Путин ответил Зеленскому
Новости Украины
Пожалеете о содеянном, как давно не жалели: Путин ответил Зеленскому
Точка зрения
Белоруссия на пороге исторических событий
Политика. Новости и аналитика
Скажет ли президент в послании о присоединении ЛДНР и Белоруссии
Усам Оздемиров Зелёные технологии как новые драйверы роста Усам Оздемиров Василий Амирджанов Мясников поставил иноземцам неутешительный диагноз Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия включилась в гонку за новый космический порядок Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Американский посол отказался уезжать из России
Мир. Новости мира
Украинский эксперт объяснил, во что Россия задумала превратить Украину
Акции в поддержку Навального: что известно
Политика. Новости и аналитика
Акции в поддержку Навального: что известно
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников