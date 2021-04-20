Проблема китайских мигрантов в России

Когда в российском обществе заходит разговор о мигрантах, то в первую очередь имеются в виду граждане бывших советских южных республик.

Но ведь у нас сегодня не только таджики, узбеки и украинцы. У нас есть люди, которых вообще в Советском Союзе не было: китайцы, например.

К ним россияне относятся так же плохо, как к остальным? Или здесь ситуация иная?

Об этом в эфире программы "Точка зрения" с Игорем Буккером поговорил руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин.

Читайте начало интервью:

В том, что у нас проблемы с мигрантами, виноваты власти

Почему россияне стали хуже относиться к мигрантам

Почему в России никак не удается интегрировать мигрантов в общество

— Примерно в нулевые годы был большой поток трудовых мигрантов из Китая. Тогда у нас просто зарплата была больше, чем у них, и потоки были достаточно значительные.

Они под видом кого угодно приезжали.

Вы наверняка помните, что в начале 90-х годов у нас товары в основном турецкие были — всякие куртки, плащи, обувь. Да много чего там.

А потом незаметно на всех наших рынках появились товары китайские.

Вот они за это время прошли нашу страну насквозь. Они во всех крупных городах сделали свои базы. Они прошли, ушли на Украину, в Европу. Турок отодвинули, отрезали в 5 секунд вообще, перебили их товары.

И работают китайцы очень осторожно…

Они не высовываются. Это не азербайджанцы, которые кичатся. Или армяне. Чуть что — в драку лезут. Китайцы этого не делают.

Мы их не видим, не слышим.

На Дальнем Востоке я в 2006 году сам воочию увидел масштаб проникновения китайцев. Это меня тогда потрясло.

Я был тогда замдиректора Федеральной миграционной службы. Мы приехали в Уссурийск, там был огромный китайский рынок. Пошли с коллегой из нашей пресс-службы ФМС с камерой, чтобы снять картинку местного маленького "Черкизона" китайского.

А нас не пускают. Я тогда взял с собой местного милиционера из Уссурийска, который занимался вопросами миграционными. Он в форме.

И вот меня удивило:

стоит подполковник, на него этот ЧОП, который охраняет, даже не обращает внимания.

Я говорю:

"Позвольте, вот стоит представитель власти в погонах. Почему вы их не пускаете?" "Камеру уберите! Вообще нечего тут ходить". "Нам типа наплевать, — они говорят, — на местных здесь всех. Мы подчиняемся Владивостоку". Такой намек на губернатора.

И там одни китайцы. Китайцы, китайцы! Они установили свои порядки. Что там только не было.

А рядом был завод наш, большой был завод. Его ликвидировали, оборудование все продали, вывезли.

И китайцы завезли несколько линий по производству всякой обуви. И они ее делали так, что в неделю уходило несколько вагонов во все уголки России.

Вот так они и захватывали наш рынок. Причем это контрафакт был. А китайцы работали те, которые приезжали сюда якобы в отпуск, с экскурсией. Это все знали. Все власти приморские знали.

Я туда поехал для того, чтобы проверить это. Я это проверил. Они настолько обнаглели, что даже никто особенно и не прятался. Мы когда пришли, мы их нашли там всех, они до конца не верили, что мы можем войти, поскольку у них там "крыша" была.

Вот такие у нас проблемы возникали с китайцами. И что интересно… Сейчас китайцы работают по-другому.

Как сейчас работают китайцы

Как-то меня вызывает руководство МВД и говорит, что надо срочно ехать в Иркутск.

Там два китайца ночью пошли куда-то по своим делам, возвращались, увидели полицию, испугались, побежали, полиция за ними. Парни со стройки были. Дом строили. Они прыгнули за ворота. Наши полицейские как? Если бегут, надо же за ними бежать. Они за ними через забор, схватили их там.

И что вы думаете? Китайцы отбили своих. Вот просто вышли все китайцы и отбили натуральным образом, а машину полицейских камнями забросали.

Вернулись обратно, и дальше началась операция "Возмездие". Приехал ОМОН, СОБР — в общем, 150 китайцев на следующий день оказались в больнице с побоями.

На следующий же день наш посол в Пекине был вызван, ему была вручена нота, и было сказано:

если вы в течение ближайшего времени не разберетесь, кто там был виноват, и не накажете — как раз должна была быть поездка Си Цзиньпина к нам — он не приедет.

Поэтому нас из Главка быстро вызвали — поехали разбираться, кто виноват. Вот так китайцы еще работают.

И сейчас китайцы трудятся у нас в основном в государственных проектах. Они инвестируют в объекты у нас, но с условием — рабочие только свои, китайские.

Вот сейчас в Москве делают второе кольцо в метро. Его не очень показывают, потому что там работают одни китайцы. И они его роют с бешеной скоростью. Они работать умеют — без выходных, праздников и перекуров.

— Но они еще туда и не пустят никого, наверное. Поэтому и работа там есть.

— А знаете, каково нашим московским властям показать, кто там работает? На обычных станциях еще работают наши — киргизы, таджики — очень много их, кстати, тоже права нарушаются.

А здесь ты не нарушишь, потому что этот проект полностью взяли под себя китайцы, и только они там работают.