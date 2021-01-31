Новый политпроект - главное разочарование января

Пару недель назад произошло событие, которое могло бы стать знаковым для политической ситуации в России. Могло бы, но не стало.

Слияние трех не очень сильных партий:

"Справедливой России", шансы которой на попадание в Думу становились все более и более призрачными; "Патриотов России"; нового кремлевского проекта "За правду", эту партию возглавил писатель Захар Прилепин.

Об этом порассуждала Дарья Митина, обозреватель "Правды.Ру".

Читайте начало интервью:

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— Многие восприняли идею о создании партии "За правду" с воодушевлением. И многие хорошие люди начали работать на то, чтобы эта партия состоялась. Она показала достаточно низкий результат в ходе единого дня голосования в сентябре прошлого года, завоевав всего один мандат, что ей позволило получить право избираться в Государственную думу без сбора подписей, но не позволило ничего другого.

И таким образом первоначальная идея, как мне кажется, которая витала в кремлевских коридорах о том, что нужно допустить какие-то новые свежие партии к избирательному пирогу, потихонечку затихла.

Не только из-за низкого результата партии Прилепина, безусловно.

Своеобразным фактором послужил достаточно высокий результат партии "Новые люди", которая набрала хорошие показатели в четырех регионах, прорвавшись в областные законодательные собрания.

Это, соответственно, вызвало ревность большой "Единой России", которая почувствовала угрозу каким-то своим позициям. Единороссовские функционеры взбунтовались и пролоббировали конец проекта "Новые люди". Не будем об этом сожалеть.

Факт остается фактом: новые партии не были допущены. Более мелкие партийные образования потерпели вообще фиаско.

Вот так идея разбавить прочное монопольное единороссовское большинство в Государственной думе новыми политическими силами потерпела крах. К сожалению.

Кремлёвские прожекты

Почему я говорю о каких-то кремлевских прожектах, о каких-то кремлевских схемах и так далее? Потому что вся легальная политическая повестка в России сейчас носит имитационный бутафорский характер.

Это не настоящая политика, это не движение народных масс, это не какие-то реальные электоральные симпатии. Это движение на шахматной доске различных фигур и различных кукол, за веревочки которых дергают кремлевские кукловоды.

Все, что более-менее свежее, идущее именно от народа, не получает никакого политического представительства. Причём не получает именно искусственным способом.

В общем, Кремлю удалось поставить этот процесс под собственный контроль.

И одним из таких больших кремлевских прожектов явилось именно создание очередного левого симулякра в виде трех объединившихся партий.

Кто выиграл, а кто проиграл?

Среди выигравших, конечно, Сергей Миронов.

В данном случае он главный бенефициар этого состоявшегося объединения.

"Справедливая Россия" катастрофически теряла рейтинг и уже балансировала на грани прохождения в Государственную думу. А вливание свежей крови, новых раскрученных лиц, конечно, поможет набрать те сотые или десятые процента, которые могут решить судьбу всего избирательного списка.

Миронов и его "Справедливая Россия" какое-то время назад лишились главного и основного спонсора — украинско-российского олигарха Александра Бабакова, который повздорил с руководством справедливороссов и ушел в свободное плавание. В какой-то момент он решил проспонсировать хотя бы частично создание партии "За правду", так что теперь он возвращается в лоно родной партии и по-прежнему будет вкладываться в "Справедливую Россию".

Мне кажется, это был главный мотивационный аргумент для Сергея Миронова пойти на такое объединение. Миронов выиграл: эта пария будет называться и ассоциироваться у избирателей именно со "Справедливой Россией". Все остальные названия проглатываются, в кратком наименовании не будут произноситься вообще.

Отчасти выиграл сам Захар Прилепин.

Он имеет большой шанс получить мандат депутата Государственной думы в том случае, если действительно вся эта громоздкая конструкция все-таки прорвется.

Проиграли все те люди, которые выстраивали на протяжении последнего года с ним партию "За правду".

Партии "За правду" больше нет.

Поэтому все те люди, которые шли в эту партию искренне и хотели действительно что-то реально изменить — они проиграли.

Но справедливости ради мы-то предупреждали — год назад в этой же студии я говорила, что это проект абсолютно искусственный, он управляемый, он придуман в Кремле. И не бывает так, чтобы искусственный кремлевский проект зажил своей успешной жизнью и чего-то добился вне влияния Кремля.

Если говорить обычным циничным языком, просто большая бюрократическая структура "Справедливой России" поглотила и "Патриотов России", и того же самого Захара Прилепина с его партией "За правду".

Теперь нет партии "За правду", теперь есть "За сравду" — СР — первые две буквы аббревиатуры "Справедливая Россия".

"За сравду" — это именно то название этого уродца о трех головах, которого мы с вами видим сейчас на псевдолевом фланге, потому что левый фланг в России располагается совсем в других местах, и олицетворяют его совсем другие персонажи, а вовсе не Миронов с толстым кошельком Бабакова.

И это, наверное, одно из самых главных разочарований минувшей недели.