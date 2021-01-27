Байден сделал ставку на то, что он – анти-Трамп. И что?

В среду, 20 января, Америка, а с ней — как водится — и весь мир начали жить в немножко изменённой реальности, правила в которой теперь устанавливает 78-летний Джо Байден.

И эти люди когда-то подтрунивали над возрастным составом Политбюро ЦК КПСС СССР…

Что сделал новый американский лидер за первые дни в должности?

Об этом — Дарья Митина, обозреватель "Правды.Ру".

Читайте начало интервью:

Байден пришёл и выгнал Трампа

— Сейчас фактически у Байдена продолжается избирательная кампания, ему важно показать, что он реализует те лозунги и те тезисы своей предвыборной программы, с которой он шел, реализует программу "Анти-Трамп".

Все его действия и решения — чисто антитрампийские.

Первые указы, которые подписал президент Байден после инаугурации:

Восстановление членства Соединенных Штатов во Всемирной организации здравоохранения, из которой Трамп вышел в свое время.

Присоединение Соединенных Штатов к Парижскому соглашению по климату, которое Трамп в свое президентство расторг.

Ликвидация режима чрезвычайного положения на мексиканской границе — это была одна из узловых проблем в трамповское президентство, обострение отношений с Мексикой, когда республиканская администрация прекратила допуск на территорию Соединенных Штатов мигрантов, беженцев из Мексики, не просто прекратила, не просто ужесточила въездной режим, а поставила огромную стену.

Совсем скоро начнётся откат назад

Помяните мое слово, если я не права, вы смело сможете меня критиковать, через какое-то время пройдет жажда популистских жестов и Байден немножечко будет сдавать назад, вернется к тому же самому режиму отношений с соседями, которые заложил президент Трамп.

Потому что здесь дело не в разнице республиканской и демократической администрации, а именно во внутриамериканской ситуации и в том, что миграционная проблема не решена ни демократами, ни республиканцами, ответа нет на эти вопросы.

Как их не было у Трампа, так их не будет у Байдена.

Поэтому, мне кажется, за исключением каких-то внешних символов типа этой стены на границе, остальная миграционная политика будет абсолютно той же самой, которая была при республиканцах.

Тем не менее такой символический жест был сделан. То есть это опять же анти-Трамп.

И еще несколько указов, которые тоже символизируют возврат, откат к временам Барака Обамы, то есть к тем временам, пока еще Трамп не был президентом. Это очень демонстративные жесты, которые должны символизировать разрыв с проклятым трампистским прошлым.

И что же дальше?

И эта активно медийная американская машина очень хорошо тиражирует и формирует новый образ мышления. Посмотрим, как ситуация будет развиваться в дальнейшем.

Я прогнозирую постепенный распад и деградацию как Республиканской, так и Демократической партии.

Потому что эта самая воронка двухпартийная, которая втягивает все более-менее живое в себя и не дает развиваться никаким другим партиям, политическим силам, конечно, это глубоко архаичная система. Америка уже не справляется с ней.

Внутриполитическая ситуация в Америке гораздо сложнее, чем эта самая воронка из двух конкурирующих, а по сути, абсолютно одинаковых, ничем не отличающихся между собой партий.

Это такая своеобразная борьба нанайских мальчиков, народная североамериканская забава.

Я думаю, что Демократическая партия будет постепенно терять свои крылья, то есть левое крыло сегодня имеет шанс получить новый импульс. Я имею в виду даже не Берни Сандерса, как вы могли бы подумать, потому что и Берни Сандерс, и Александрия Окасио-Кортес к левым силам отношение имеют очень опосредованное.

Мы можем это видеть по тем заявлениям, которые делал Берни Сандерс в ходе этой избирательной кампании. Чтобы остаться в недрах Демократической партии, он сделал целый ряд заявлений в поддержку Североатлантического альянса, также были и антироссийские заявления, и тиражирование американского мифа о том, что Россия вмешивалась в американские выборы.

Поэтому, конечно, мы ждем вычленения из Демпартии левого крыла совсем с другой стороны. И это крыло есть. Просто про него очень мало рассказывают. Это широкие демократические силы, связанные с множествами НКО, общественными организациями, профсоюзами и так далее. Это те силы, которые не имеют нужного парламентского представительства.

Тем не менее эти силы есть, они давят. Мы видим огромный всплеск уличной активности. Это не только Black Lives Matter. Это еще и многие-многие движения, о которых наша пресса не очень любит писать.

И, конечно, кризис самой Республиканской партии.

Уже в некоторых интервью у Трампа проскальзывало, что он вполне допускает создание своей собственной партии. Потому что Республиканская партия не показала себя монолитной в ходе этого конфликта.

Более того, в кульминационный момент 6 января, когда на карту для республиканцев было поставлено очень много, большая часть Республиканской партии просто сдала своего лидера, отмежевалась от его действий, которые ему приписывали средства массовой информации.

Потому что сам Трамп неоднократно подчеркивал, что он не имеет отношения к организации этих самых народных выступлений, которые мы наблюдали в Капитолии.

Более того, он призывал их участников прекратить свои демонстрации и разойтись по домам. Тем не менее организацию этих беспорядков, как пишут американские медиа, приписали полностью Трампу и его ближайшему окружению.

Мне кажется, что эта острая ситуация с Трампом послужит таким катализатором процессов и приведет к расколу основных политических американских сил на разные фрагменты. Это, наверное, закономерно, потому что во всем мире процесс отмирания традиционных партий налицо.