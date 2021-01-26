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Автор Дарья Митина

Байден пришёл и выгнал Трампа

Мир

Главная мировая новость минувшей недели — инаугурация 46-го президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который стал, наверное, рекордсменом по возрасту — ему 78 лет. Тезисно вспомнила со всем этим связанные события Дарья Митина, обозреватель "Правды.Ру".

— Очень часто в наших средствах массовой информации, не говоря уже об американских, проскакивает эта фраза, что, наконец-то, после нескольких месяцев тяжб, после упорной и изматывающей борьбы, после народного недовосстания в Капитолии Трамп, скрепя сердце, признал свое поражение и заявил об уходе из Белого дома.

На самом деле это совершенно неверно. Никакого поражения Трамп не признавал. Американцы очень консервативны и постоянны во всем, что касается внешних традиций и ритуалов — каждый уходящий президент оставляет письмо с посланием в Овальном кабинете своему преемнику.

Так вот, задолго до дня Х в интернете начало ходить якобы письмо Трампа Байдену, которое состоит из нескольких слов:

"Джо, ты знаешь, что я победил".

Фейк или нет — не знаю. Но думаю, что рано или поздно мы об этом узнаем.

Но суть понятна, даже если Трамп не оставлял никакого послания Байдену, а он вполне мог это сделать, потому что он и так нарушил традицию, он не пожелал присутствовать на инаугурации своего преемника, тем самым выразив свое отношение и к процедуре выборов, и к кандидатуре так называемого победителя.

Наверное, впервые в истории Соединенных Штатов результаты выборов настолько сомнительны в плане своей легитимности, что об этом говорят все стороны. И те, которые поддерживают Демократическую партию, и те, кто в оппозиции. Это и сам Трамп, и его окружение, и просто люди, которые не доверяют крайне непрозрачному ходу этих самых выборов…

А сомневаться действительно есть в чем, потому что

  • в какой-то момент подсчет был просто волюнтаристским образом остановлен, и через какое-то время демократы объявили себя победителями;
  • процесс пересчета, который пытался инициировать Трамп, не сложился, забуксовал, регионы и региональные элиты не поддержали порыв Трампа.

Мы с вами помним, какой скрупулезный подсчет проводили в Америке, когда возникло сомнение в результатах выборов. Вы помните, когда кандидаты в президенты Буш и Гор оспаривали таким образом свое президентство. И тогда откинув в сторону все достижения электронной демократии, которую нам сейчас так усиленно навязывают, американский народ постановил пересчитывать все вручную, дедовским способом. В этот раз такого не произошло.

Электронная демократия, спевшись с верхушкой Демократической партии и финансово-промышленных групп, постановила, что Байден эти выборы выиграл.

Может быть, это так. У нас нет оснований сомневаться в этом, но нет и оснований этому доверять.

Соединенные Штаты — не будем забывать — хоть и учат весь мир демократии, тем не менее сами этой демократией не являются.

И в этой связи очень забавна речь Байдена на инаугурации о том, что Америка показывает всему миру пример демократии.

Америка — пример для всего мира. Это само по себе смехотворное заявление с учетом всего того массива информации, который есть о политике Соединенных Штатов во всем мире.

Итак, президент Трамп уходит, как он считает, непобежденным. Он смирился не с собственным поражением, он смирился с тем, что ему навязали эту ситуацию буквально силовым методом, то есть он перестал быть президентом по факту, а не по закону.

Это его позиция.

И в каком-то смысле это можно понять.

Провокация против партии республиканцев

Что касается восстания около Капитолия, то лично я склоняюсь к мнению, что это была очень большая антиреспубликанская провокация. Потому что, как мы видим, ни сам Трамп, ни верхушка Республиканской партии не инициировали эти события.

И их сложно назвать стихийными. Мне кажется, что действительно в этом есть элемент большой провокации, то есть эти события действительно поставили крест на президентских амбициях Трампа, которые к тому моменту, к 6 января, все еще оставались. И была надежда на иное решение проблемы выборов. После 6 января эта надежда испарилась.

Фантасмагорическая инаугурация

Что мы видим по самой инаугурации?

Немножко инфернально выглядел Вашингтон из-за проблемы с пандемией, коронавирусом, не было огромного людского массива, который всегда собирается на холмы Капитолия.

Сейчас во время пандемии улицы Вашингтона были пустыми, город был весь во флагах Соединенных Штатов, но без знаменосцев. Флаги стояли просто на земле, поэтому впечатление было действительно немножко жутковатое.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы капитолий дональд трамп инаугурация байдена
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