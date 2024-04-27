Идеальная кожа летом: секреты подготовки и ухода

Четыре шага к совершенной коже в течение лета

2:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Солнечный сезон приближается, и специалисты по косметологии настоятельно рекомендуют готовить кожу к этому периоду. Эффективная подготовка начинается с ухода за лицом. Врачи-косметологи из клиники TORI предлагают ряд процедур, которые помогут избежать обезвоживания и фотостарения.

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Глубокая эксфолиация и пилинг

Одной из рекомендованных процедур является Hydra Facial, которая очищает кожу от загрязнений, удаляет ороговевшие клетки и черные точки, улучшает цвет лица. После вакуумной очистки и пилинга с гликолевой и салициловой кислотой, кожа насыщается увлажняющей, восстанавливающей или омолаживающей сывороткой. Рекомендуется повторять процедуру ежемесячно.

Биоревитализация для увлажнения и защиты

Биоревитализация Novacutan представляет собой препарат на основе гиалуроновой кислоты, который обеспечивает противовоспалительную функцию и восстанавливает кожу после воздействия факторов внешней и внутренней среды. Этот препарат также нейтрализует ультрафиолет, инфракрасное излучение и поллютанты. Рекомендуется проводить процедуру каждые три недели в течение курса из 2-3 процедур.

Плазмотерапия — послойное восстановление кожи

Плазмотерапия является эффективным методом стимуляции регенеративных процессов кожи. Эта процедура способствует увеличению производства коллагена и эластина, улучшает тургор кожи и повышает ее упругость. Рекомендуется проводить процедуру ежемесячно, а количество сеансов определяется индивидуально врачом.

Регулярный уход на клеточном уровне

Для поддержания эффекта процедур в домашних условиях рекомендуется использовать специализированные средства. Например, уход "Клеточное обновление" Thalion разглаживает морщины, освежает цвет лица и увлажняет кожу. Рекомендуется проводить процедуру раз в две недели.