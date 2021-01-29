Почему Навальный никогда не встанет у руля страны

Вернувшийся из "оздоровительного" вояжа в Германию Алексей Навальный прямо с трапа самолёта был препровождён в СИЗО. Но отнюдь не по тем статьям его обвиняют, по которым он бы хотел.

Несмотря на всю антироссийскую риторику и оскорбления в адрес президента, на которые блогер был щедр в раздаваемых им интервью западной прессе, отвечать перед российским законом он будет не по политическим статьям, а по уголовным.

Означает ли это, что как кандидат в политические лидеры Навальный довольно бесполезен?

Об этом — Дарья Митина, обозреватель "Правды.Ру".

Читайте начало интервью:

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— Что будет дальше — давать прогноз сложно. Но можно сказать с уверенностью о том,

что пошла уже какого-то совершенно другого качества игра, не та, которую мы наблюдали несколько лет назад.

И обратите внимание, ведь когда наши оппоненты говорят:

"Какие могут быть претензии к Навальному, какие могут быть уголовные дела, какой "Кировлес", какое "Ив Роше", какая "Вятская лесная компания"? Вы посмотрите, сколько ворует Путин и его окружение".

Странная, мягко говоря, логика.

Естественно, у тех, кто ближе к власти, больше возможностей. Но значит ли это, что мы должны поднимать на свои знамена и делать лидерами наших с вами протестов против власти людей, мягко говоря, нечистоплотных, которые сами ничем не отличаются от тех, кого мы критикуем?

Об уголовных схемах — со знанием дела

Посмотрите на уголовные статьи Навального, все то же самое, абсолютно те же самые обвинения, которые сам Навальный предъявляет Путину и его окружению.

"Окружение Путина и сам президент через фирмы-прокладки "отсасывали бабло" с каких-то экономических процессов, которые еще в начале 90-х годов начались и продолжаются сейчас".

А разве не этим же самым Алексей Анатольевич Навальный занимался в статусе советника губернатора Кировской области, за что и получил свой первый срок?

"Кировлес". Схема очень простая: "Вятская лесная компания" из трех человек, которая послужила фирмой-прокладкой, через которую шли деньги самого "Кировлеса" и коммуникации между "Кировлесом" и потребителями. Закупка продукции лесного хозяйства, лесной промышленности по низким закупочным ценам и перепродажа по завышенным, по коммерческим ценам конечному потребителю.

Вот эта самая схема, в которой Навальный (со знанием дела!) обвинял Путина. Обкатанная и проверенная лично, чтоб говорить, видимо, увереннее.

Поэтому, конечно, ни о каком кардинальном различии между той группировкой, которая рвется к власти, поднимая на щиты Навального, и той группой, которая обладает властью в России сейчас, просто нет.

А значит, здесь очень глупо занимать какую-то сторону.

Политик ли Навальный?

Сами процессы разворачиваются достаточно стремительно. И я думаю, что кульминацию этой самой борьбы мы увидим ближе к осени этого года — к выборной кампании, которая нас ждет в сентябре.

Может ли Навальный выиграть президентские выборы?

Может, конечно. Если он выступит с левой программой. У российских граждан существует стойкая аллергия на либеральную риторику, на действия либералов, которые привели к обнищанию и к падению, к развалу нашей страны в 90-е годы.

Поэтому, конечно, ничего похожего на либеральный реванш российское общество не примет.

Если Навальный (или не Навальный, а любой человек, который будет обладать какой-то значительной степенью известности) выступит с левой программой, у него есть шанс выиграть и самые главные выборы в России.

Но, судя по всему, это будет не Алексей Анатольевич. Ведь ничего похожего на левую программу у него нет.

Навальный побывал в националистах, потом подзадержался в либералах, но никогда не демонстрировал симпатии к левой идее, к идеям социальной справедливости — это все прошло мимо него.

В данном случае мы видим исключительно ширму, как я уже сказала, надводную часть айсберга. И гораздо интереснее, что скрывается под этой темной ледяной водой.

Но всему свое время. Я думаю, что очень скоро мы об этом узнаем.