Вернувшийся из "оздоровительного" вояжа в Германию Алексей Навальный прямо с трапа самолёта был препровождён в СИЗО. Но отнюдь не по тем статьям его обвиняют, по которым он бы хотел.
Несмотря на всю антироссийскую риторику и оскорбления в адрес президента, на которые блогер был щедр в раздаваемых им интервью западной прессе, отвечать перед российским законом он будет не по политическим статьям, а по уголовным.
Означает ли это, что как кандидат в политические лидеры Навальный довольно бесполезен?
Об этом — Дарья Митина, обозреватель "Правды.Ру".
Читайте начало интервью:
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Алексей Навальный. Возвращение "блудного попугая"
— Что будет дальше — давать прогноз сложно. Но можно сказать с уверенностью о том,
что пошла уже какого-то совершенно другого качества игра, не та, которую мы наблюдали несколько лет назад.
И обратите внимание, ведь когда наши оппоненты говорят:
"Какие могут быть претензии к Навальному, какие могут быть уголовные дела, какой "Кировлес", какое "Ив Роше", какая "Вятская лесная компания"? Вы посмотрите, сколько ворует Путин и его окружение".
Странная, мягко говоря, логика.
Естественно, у тех, кто ближе к власти, больше возможностей. Но значит ли это, что мы должны поднимать на свои знамена и делать лидерами наших с вами протестов против власти людей, мягко говоря, нечистоплотных, которые сами ничем не отличаются от тех, кого мы критикуем?
Посмотрите на уголовные статьи Навального, все то же самое, абсолютно те же самые обвинения, которые сам Навальный предъявляет Путину и его окружению.
"Окружение Путина и сам президент через фирмы-прокладки "отсасывали бабло" с каких-то экономических процессов, которые еще в начале 90-х годов начались и продолжаются сейчас".
А разве не этим же самым Алексей Анатольевич Навальный занимался в статусе советника губернатора Кировской области, за что и получил свой первый срок?
Вот эта самая схема, в которой Навальный (со знанием дела!) обвинял Путина. Обкатанная и проверенная лично, чтоб говорить, видимо, увереннее.
Поэтому, конечно, ни о каком кардинальном различии между той группировкой, которая рвется к власти, поднимая на щиты Навального, и той группой, которая обладает властью в России сейчас, просто нет.
А значит, здесь очень глупо занимать какую-то сторону.
Сами процессы разворачиваются достаточно стремительно. И я думаю, что кульминацию этой самой борьбы мы увидим ближе к осени этого года — к выборной кампании, которая нас ждет в сентябре.
Может ли Навальный выиграть президентские выборы?
Может, конечно. Если он выступит с левой программой. У российских граждан существует стойкая аллергия на либеральную риторику, на действия либералов, которые привели к обнищанию и к падению, к развалу нашей страны в 90-е годы.
Поэтому, конечно, ничего похожего на либеральный реванш российское общество не примет.
Если Навальный (или не Навальный, а любой человек, который будет обладать какой-то значительной степенью известности) выступит с левой программой, у него есть шанс выиграть и самые главные выборы в России.
Но, судя по всему, это будет не Алексей Анатольевич. Ведь ничего похожего на левую программу у него нет.
Навальный побывал в националистах, потом подзадержался в либералах, но никогда не демонстрировал симпатии к левой идее, к идеям социальной справедливости — это все прошло мимо него.
В данном случае мы видим исключительно ширму, как я уже сказала, надводную часть айсберга. И гораздо интереснее, что скрывается под этой темной ледяной водой.
Но всему свое время. Я думаю, что очень скоро мы об этом узнаем.
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