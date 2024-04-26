Скрытая история далматинов: генетические эксперименты, которые сформировали их уникальный окрас

Откуда пятна у далматинцев, и когда они появляются

3:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если вы когда-то интересовались происхождением характерных чёрных пятен на шерсти далматинов, вероятно, вы обладаете большим желанием познания. Большинство людей редко задумываются о том, почему эти прелестные собаки получили такой уникальный окрас.

Фото: Wikipedia by Bree is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

На протяжении веков человек занимался генетическими экспериментами с собаками, породив более 400 различных пород для охоты, пастбищ, компаньонства и охраны. В результате длительного селекционного процесса животные стали выглядеть и вести себя в соответствии с человеческими желаниями, что привело к значительным вариациям в размере, окрасе и темпераменте.

Вероятно, в процессе разведения предков современных далматинов произошла определённая мутация. Считается, что в создании окраса далматинов могли участвовать пойнтеры или пятнистые доги. Какой-то заводчик, возможно, особенно полюбил пятнистых собак, продолжил разводить их с этим признаком и достиг успеха. Этот случай является ярким примером взаимодействия генов для научных энтузиастов.

Однако не каждую собаку с многоцветной шерстью можно назвать далматином. По данным Американского клуба собаководства, основной цвет шерсти далматина должен быть чисто белым, и только определённые пятна признаются — густо-черные или печёночно-коричневые.

Любой другой цвет ведет к дисквалификации на выставках. Пятна должны быть округлыми, чётко очерченными и равномерно распределёнными по телу. Предпочтение отдаётся ярко выраженным пятнам, а не сливающимся между собой. Размер пятен должен варьироваться от монеты в десять центов до полудоллара, и они обычно меньше на голове, ногах и хвосте далматина.

Далматины на протяжении своей долгой истории выполняли разные роли — от охотников до сопровождающих лошадиных экипажей, благодаря своим ярким пятнам помогали отпугивать других животных. Их пятнистая шерсть, хотя и не создавалась специально для этой задачи, оказалась весьма уместной для такой роли.

Несмотря на привлекательный вид, шерсть далматина имеет недостатки. Те же гены, что определяют окрас шерсти, могут способствовать глухоте у животных. Связь глухоты с отсутствием зрелых меланоцитов в ушах документирована, и чем белее шерсть, тем выше риск глухоты.

По данным ветеринара доктора Джорджа М. Стрэйна, 8% всех далматинов в США полностью глухи, а 22% страдают односторонней глухотой.

Интересный факт: щенки далматина рождаются полностью белыми. Пятна уже присутствуют при рождении, но скрыты на коже и становятся видимыми только после двух недель, когда черные волосы начинают заменять белые, и пятна начинают распространяться по телу.