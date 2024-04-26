По горло в долгах: какая страна - США или Россия - ближе к экономическому краху?

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Госдолг России и США: сравнительный анализ

2:09
Экономика

Государственный долг — это ключевой показатель экономической стабильности и финансового здоровья страны. Россия и Соединенные Штаты Америки являются двумя из ведущих мировых экономик, и их государственные долги привлекают повышенное внимание как внутри стран, так и за их пределами.

Госдолг России и США: сравнительный анализ
Фото: flickr.com by U.S. Department of State is licensed under Creative Commons CC0 License

Государственный долг России.

На протяжении последних десятилетий Россия активно работала над сокращением своего государственного долга, который возник в результате кризисов и реформ 1990-х годов. В настоящее время, согласно Центральному банку России, общий объем государственного долга России составляет значительную сумму, однако он стабильно сокращается благодаря умеренной финансовой политике и росту национальной экономики. На конец 2023 года он составил около 19,5% от ВВП страны.

Государственный долг США.

Соединенные Штаты Америки имеют самый высокий государственный долг в мире. Этот долг накапливался на протяжении многих десятилетий из-за различных факторов, включая военные расходы, социальные программы и экономические кризисы. Согласно отчету Конгресса США по бюджету, на начало 2024 года государственный долг США составляет более 100% от ВВП страны.

Сравнение.

Сравнительный анализ государственных долгов России и США позволяет сделать несколько выводов.

Во-первых, несмотря на то, что США имеют гораздо более высокий общий объем государственного долга, их экономика также значительно больше, чем у России. Таким образом, процентное отношение государственного долга к ВВП в США выше, чем в России.

Во-вторых, хотя оба государства сталкиваются с вызовами, связанными с государственным долгом, их подходы к управлению им различны. Россия стремится активно сокращать свой долг, в то время как США часто используют долг для финансирования своих программ и проектов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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