По горло в долгах: какая страна - США или Россия - ближе к экономическому краху?

Госдолг России и США: сравнительный анализ

2:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Государственный долг — это ключевой показатель экономической стабильности и финансового здоровья страны. Россия и Соединенные Штаты Америки являются двумя из ведущих мировых экономик, и их государственные долги привлекают повышенное внимание как внутри стран, так и за их пределами.

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Государственный долг России.

На протяжении последних десятилетий Россия активно работала над сокращением своего государственного долга, который возник в результате кризисов и реформ 1990-х годов. В настоящее время, согласно Центральному банку России, общий объем государственного долга России составляет значительную сумму, однако он стабильно сокращается благодаря умеренной финансовой политике и росту национальной экономики. На конец 2023 года он составил около 19,5% от ВВП страны.

Государственный долг США.

Соединенные Штаты Америки имеют самый высокий государственный долг в мире. Этот долг накапливался на протяжении многих десятилетий из-за различных факторов, включая военные расходы, социальные программы и экономические кризисы. Согласно отчету Конгресса США по бюджету, на начало 2024 года государственный долг США составляет более 100% от ВВП страны.

Сравнение.

Сравнительный анализ государственных долгов России и США позволяет сделать несколько выводов.

Во-первых, несмотря на то, что США имеют гораздо более высокий общий объем государственного долга, их экономика также значительно больше, чем у России. Таким образом, процентное отношение государственного долга к ВВП в США выше, чем в России.

Во-вторых, хотя оба государства сталкиваются с вызовами, связанными с государственным долгом, их подходы к управлению им различны. Россия стремится активно сокращать свой долг, в то время как США часто используют долг для финансирования своих программ и проектов.