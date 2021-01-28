Кто при Байдене будет вершить судьбы

Новый президент США в первые дни пребывания в должности раздавал портфели. Кто же с его многоопытной в политических делах руки будет определять судьбу Америки? Об этом — Дарья Митина, обозреватель "Правды.Ру".

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Байден пришёл и выгнал Трампа

Байден сделал ставку на то, что он — анти-Трамп. И что?

— 46-й президент США Джо Байден, вступив в должность и объявив свои первые указы, сделал еще и первые назначения:

34 чиновника были назначены на должности в первые часы его президентства.

Очень многие из них имеют вполне знаковые для России фамилии.

Это и новый госсекретарь Дэн Смит, который много лет возглавлял американскую дипломатию. Это опытнейший карьерный дипломат, чье нахождение на новом посту не сулит России ничего хорошего.

Это и известная Виктория Нуланд, бодро раздававшая печеньки на украинском Майдане, которую попросили исполнять обязанности как раз на восточно-европейском направлении, вернули ее на прежнее место работы.

Поэтому здесь мы ничего хорошего не ждем. Это внешний симптом того, что никакого потепления с Россией в отношениях Соединенных Штатов в ближайшее время не предвидится.

Джен Псаки — самая знаковая фигура. Она опять будет говорящей головой Белого дома.

И много других забавных персонажей типа нового министра образования — первого трансгендера на министерском посту Рейчел Левин. Кстати у него (или у неё?) одесские корни, то есть советские.

Тем не менее она стоит на активной антироссийской, антисоветской позиции. Тоже такой немножко карикатурный персонаж.

И много других замечательных лиц. Я думаю, что в ближайшие дни мы познакомимся со всеми поближе.

Что это всё значит для России?

Мы всегда выстраиваем отношения с победившей стороной. И это естественно, это нормально. Россия сделала все соответствующие заявления, с точки зрения внешней риторики, каких-то основополагающих документов здесь мало что меняется.

А на уровне субъективном, на уровне отношений между людьми, на уровне каких-то нюансов в политике, конечно, изменится очень многое.

Многие люди спрашивают, а какая разница — Трамп или Байден, республиканцы или демократы, ведь для России все равно ничего хорошего. Они, конечно, во многом правы.

Но не правы в деталях.

Потому что политика что республиканских, что демократических администраций в отношении России - это предмет очень прочного и многолетнего консенсуса.

Действительно, Россия очень слабо замечает на себе эти нюансы, а другие страны чувствуют это лучше.

Например, разные позиции у республиканцев и демократов по тому же палестинскому вопросу, по Латинской Америке, Кубе, Венесуэле, по Центральной Азии. И по основному противнику Соединенных Штатов — Китаю.

Преподносилось, что Трамп — это самый жесткий и последовательный антикитайский правитель Соединенных Штатов.

Но помяните мое слово — очень скоро у вас будет возможность в этом убедиться — при Байдене дедушку Трампа с ностальгией вспомнят даже китайцы.

Мне кажется, что антикитайский вектор очень прочный во внешней американской политике, и мы увидим еще много сюрпризов.