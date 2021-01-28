Кто при Байдене будет вершить судьбы

Новый президент США в первые дни пребывания в должности раздавал портфели. Кто же с его многоопытной в политических делах руки будет определять судьбу Америки? Об этом — Дарья Митина, обозреватель "Правды.Ру".
Читайте начало интервью:
Байден сделал ставку на то, что он — анти-Трамп. И что?
— 46-й президент США Джо Байден, вступив в должность и объявив свои первые указы, сделал еще и первые назначения:
Очень многие из них имеют вполне знаковые для России фамилии.
Поэтому здесь мы ничего хорошего не ждем. Это внешний симптом того, что никакого потепления с Россией в отношениях Соединенных Штатов в ближайшее время не предвидится.
Тем не менее она стоит на активной антироссийской, антисоветской позиции. Тоже такой немножко карикатурный персонаж.
И много других замечательных лиц. Я думаю, что в ближайшие дни мы познакомимся со всеми поближе.
Мы всегда выстраиваем отношения с победившей стороной. И это естественно, это нормально. Россия сделала все соответствующие заявления, с точки зрения внешней риторики, каких-то основополагающих документов здесь мало что меняется.
А на уровне субъективном, на уровне отношений между людьми, на уровне каких-то нюансов в политике, конечно, изменится очень многое.
Многие люди спрашивают, а какая разница — Трамп или Байден, республиканцы или демократы, ведь для России все равно ничего хорошего. Они, конечно, во многом правы.
Но не правы в деталях.
Действительно, Россия очень слабо замечает на себе эти нюансы, а другие страны чувствуют это лучше.
Например, разные позиции у республиканцев и демократов по тому же палестинскому вопросу, по Латинской Америке, Кубе, Венесуэле, по Центральной Азии. И по основному противнику Соединенных Штатов — Китаю.
Преподносилось, что Трамп — это самый жесткий и последовательный антикитайский правитель Соединенных Штатов.
Но помяните мое слово — очень скоро у вас будет возможность в этом убедиться — при Байдене дедушку Трампа с ностальгией вспомнят даже китайцы.
Мне кажется, что антикитайский вектор очень прочный во внешней американской политике, и мы увидим еще много сюрпризов.
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