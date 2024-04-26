Важно знать: врачи предупредили о вреде жареной картошки

Жареная картошка приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В этой статье мы расскажем, чем вреден жареный картофель и как часто его можно есть.

Фото: wikimedia.org by Keith McDuffee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Чрезмерное употребление жареного картофеля может привести к набору веса, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям. Жиры, особенно те, которые подвергаются воздействию тепла, долго перевариваются. Поэтому при частом употреблении жареного картофеля, а особенно картофеля фри, возможны обострения желудочно-кишечных заболеваний, тошнота, диарея и вздутие живота.

Соль, которую добавляют в жареную картошку, является причиной повышения артериального давления и нарушения работы сердечной мышцы.

Диетологи отметили, что жареную картошку можно есть, но не очень часто. Кроме того, такое блюдо нельзя есть с красным мясом. Любителям жареного картофеля специалисты советуют перед жаркой замачивать очищенный картофель в воде на 1-2 часа, чтобы снизить содержание крахмала и, соответственно, количество образующегося акриламида.

Как пожарить картошку на сковороде без масла

Главный секрет жарки картофеля без растительного масла заключается в том, что когда вы высыпаете картофель на сухую сковороду, нужно добавить около 50-70 мл воды и закрыть крышкой.

Так овощ станет мягким и быстро приготовится даже без растительного масла.