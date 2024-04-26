Медицинский тревога: засорение мочеточника грозит дефектом почки

Затяжная блокада мочеточника камнем может привести к дефекту почки. Об этом сообщил уролог и профессор Виген Малхасян, согласно aif.ru.
По словам специалиста, без надлежащего вмешательства мочекаменная болезнь может спровоцировать инфекцию почки или даже ее утрату в результате длительного засорения мочеточника камнем. Он подчеркнул важность своевременного обращения к врачу и строгое следование предписанному лечению, не отказываясь от препаратов.
Кроме того, использование народных средств без консультации с медиком не рекомендуется.
При разработке лечебного плана учитывается источник образования камней в почках.
Факторы, увеличивающие риск этого, включают избыточное потребление соленой, углеводистой или жирной пищи, недостаточное употребление воды, ожирение, генетические факторы, определенные хронические инфекции мочевыводящих путей, а также накопление кальция и других компонентов камней из-за нарушений обмена веществ.
Для диагностики используются УЗИ, компьютерная томография (считается золотым стандартом диагностики мочекаменной болезни), анализ мочи, крови и изучение самого камня.
После успешного удаления камней важно придерживаться определенного режима, диеты, употреблять рекомендуемое количество воды, регулярно заниматься физическими упражнениями и проходить обследования у уролога. Это поможет сократить риск повторного возникновения болезни.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.