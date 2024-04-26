Медицинский тревога: засорение мочеточника грозит дефектом почки

Врач рассказал об опасном осложнении мочекаменной болезни

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Затяжная блокада мочеточника камнем может привести к дефекту почки. Об этом сообщил уролог и профессор Виген Малхасян, согласно aif.ru.

Фото: mos.ru by официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По словам специалиста, без надлежащего вмешательства мочекаменная болезнь может спровоцировать инфекцию почки или даже ее утрату в результате длительного засорения мочеточника камнем. Он подчеркнул важность своевременного обращения к врачу и строгое следование предписанному лечению, не отказываясь от препаратов.

Кроме того, использование народных средств без консультации с медиком не рекомендуется.

При разработке лечебного плана учитывается источник образования камней в почках.

Факторы, увеличивающие риск этого, включают избыточное потребление соленой, углеводистой или жирной пищи, недостаточное употребление воды, ожирение, генетические факторы, определенные хронические инфекции мочевыводящих путей, а также накопление кальция и других компонентов камней из-за нарушений обмена веществ.

Для диагностики используются УЗИ, компьютерная томография (считается золотым стандартом диагностики мочекаменной болезни), анализ мочи, крови и изучение самого камня.

После успешного удаления камней важно придерживаться определенного режима, диеты, употреблять рекомендуемое количество воды, регулярно заниматься физическими упражнениями и проходить обследования у уролога. Это поможет сократить риск повторного возникновения болезни.