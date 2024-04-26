Котлеты, запечённые в духовке: проще и полезнее, чем жарить их на сковороде

Котлеты в духовке: не нужно стоять у плиты, следя, чтобы ничего не подгорело

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить котлеты без лишних хлопот? Попробуйте способ приготовления в духовке! Это простой и вкусный вариант приготовления этого блюда.

Фото: commons.wikimedia.org by കാക്കര is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для приготовления котлет в духовке от RussianFood. com вам потребуются следующие ингредиенты:

— 500 г мяса или фарша (выберите любой, такой как курица, индейка, свинина, говядина или их смесь),

— 1-2 шт репчатого лука,

— 3 зубчика чеснока,

— 2 куриных яйца,

— 100 мл молока,

— 100 г сухарей или хлеба,

— 1-2 щепотки черного молотого перца,

— 1-2 щепотки красного молотого перца,

— 0,5 чайной ложки соли,

— 5 г зелени (на ваш выбор).

Вот пошаговая инструкция:

Положите мясо или фарш в чашу блендера. Если используете мясо, нарежьте его на небольшие кусочки. Добавьте в чашу яйца. Очистите лук и нарежьте его на крупные части. Положите его вместе с мясом. Также добавьте в чашу очищенный и нарезанный чеснок. Влейте молоко в чашу с остальными ингредиентами. Блендером перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы. Посолите, поперчите и добавьте свежую зелень по вашему вкусу. Измельчите сухари или хлеб в блендере до состояния крошек. Добавьте хлебные крошки в массу фарша и тщательно перемешайте. Покройте противень пергаментной бумагой и смажьте его маслом. Увлажненными руками сформируйте котлеты и выложите их на противень. Выпекайте котлеты в разогретой до 190 градусов духовке до готовности и золотистого цвета, примерно 30-40 минут.

Таким образом приготовленные котлеты будут сочными, ароматными и нежными. Подавайте их с вашими любимыми гарнирами и соусами. Приятного аппетита!