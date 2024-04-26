Котлеты, запечённые в духовке: проще и полезнее, чем жарить их на сковороде
Котлеты в духовке: не нужно стоять у плиты, следя, чтобы ничего не подгорело
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Хотите приготовить котлеты без лишних хлопот? Попробуйте способ приготовления в духовке! Это простой и вкусный вариант приготовления этого блюда.
Фото: commons.wikimedia.org by കാക്കര is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Для приготовления котлет в духовке от RussianFood. com вам потребуются следующие ингредиенты:
— 500 г мяса или фарша (выберите любой, такой как курица, индейка, свинина, говядина или их смесь),
— 1-2 шт репчатого лука,
— 3 зубчика чеснока,
— 2 куриных яйца,
— 100 мл молока,
— 100 г сухарей или хлеба,
— 1-2 щепотки черного молотого перца,
— 1-2 щепотки красного молотого перца,
— 0,5 чайной ложки соли,
— 5 г зелени (на ваш выбор).
Вот пошаговая инструкция:
- Положите мясо или фарш в чашу блендера. Если используете мясо, нарежьте его на небольшие кусочки.
- Добавьте в чашу яйца.
- Очистите лук и нарежьте его на крупные части. Положите его вместе с мясом.
- Также добавьте в чашу очищенный и нарезанный чеснок.
- Влейте молоко в чашу с остальными ингредиентами.
- Блендером перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы. Посолите, поперчите и добавьте свежую зелень по вашему вкусу.
- Измельчите сухари или хлеб в блендере до состояния крошек.
- Добавьте хлебные крошки в массу фарша и тщательно перемешайте.
- Покройте противень пергаментной бумагой и смажьте его маслом.
- Увлажненными руками сформируйте котлеты и выложите их на противень.
- Выпекайте котлеты в разогретой до 190 градусов духовке до готовности и золотистого цвета, примерно 30-40 минут.
Таким образом приготовленные котлеты будут сочными, ароматными и нежными. Подавайте их с вашими любимыми гарнирами и соусами. Приятного аппетита!
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Так намного проще и полезнее! Вкусные котлеты в духовке! Очень простой и быстрый рецепт
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру