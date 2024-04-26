Грозит ли коллапс? Рабочие Daimler Truck готовы к забастовке за справедливую зарплату

Daimler Truck сталкивается с угрозой забастовки в США

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Daimler Truck находится в процессе переговоров о новом коллективном договоре с более чем 7300 часовыми работниками на шести предприятиях на юге США. Если соглашение не будет достигнуто к концу пятницы, возможна забастовка со стороны членов профсоюза United Auto Workers (UAW).

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Рабочие требуют повышения заработной платы, введения корректировок стоимости жизни и большей гарантии занятости от производителя грузовиков. Президент UAW Шон Фейн подчеркнул, что зарплаты работников Daimler не соответствуют требованиям, и профсоюз готов к забастовке ради достижения справедливости.

Последние переговоры включают в себя попытки достигнуть соглашения, которое удовлетворит все стороны, и профсоюз уже подал жалобы на недобросовестные практики трудоустройства в Национальную совет по трудовым отношениям (NLRB) против компании.