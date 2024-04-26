Эффективные методы защиты от малярии во время путешествия в Африку

Врач-инфекционист рассказал, как не заразиться малярией в Африке

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

В своем комментарии для газеты "Петербургский дневник" врач-инфекционист Владимир Капацына рассказал о способах снижения риска заражения малярией во время поездки в Африку. Он отметил, что все территории, расположенные ниже Сахары, являются потенциально опасными с точки зрения инфекций. Это включает Центральную Африку, в частности Танзанию, Занзибар, Гвинею, Конго и ЦАР.

Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Капацына подчеркнул, что не существует вакцины от малярии из-за быстрой мутации плазмодиев, вызывающих эту болезнь, и их разнообразия. Он отметил, что заразиться малярией можно в любом месте, включая пляж, прогулки и даже в отеле.

Для предотвращения инфицирования врач рекомендует принять соответствующие меры предосторожности, такие как использование противомоскитных сеток и репеллентов. Капацына также подчеркнул, что при повышении температуры во время поездки следует обратиться к врачу и сдать анализ крови на наличие малярии.