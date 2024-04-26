Летний уход за кожей: советы дерматолога для здорового и привлекательного вида

Подсказки по уходу за кожей после пребывания на солнце — не забывайте об этом

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летний сезон на пороге, и многие уже готовятся к нему, загорая в соляриях, надеясь на привлекательный загар. Однако дерматолог Вера Петренко предупреждает: ультрафиолетовые лучи никогда не проходят бесследно для кожи. Она делилась советами, как избежать проблем с кожей после долгого пребывания под прямыми солнечными лучами.

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Увлажнение кожи: даже если кожа кажется идеальной, необходимо подобрать увлажняющее средство на летний сезон. Игнорирование этого может привести к гиперкератозу — накоплению мертвых клеток, вызывающему угревую сыпь и обезвоживание кожи. Рекомендуется увлажнять кожу ежедневно после загара.

Защита от солнца: даже с полученным золотистым загаром необходимо использовать средства с защитой от УФ-лучей, так как кожа все равно нуждается в защите от солнечных лучей. Отказываться от средств с SPF нельзя, так как кожа не может справиться с таким количеством солнечного излучения без дополнительной защиты.

Очищение и отшелушивание: летом коже требуется легкое отшелушивание, особенно при жирном типе кожи. Дерматолог рекомендует использовать мягкие средства для отшелушивания и консультироваться с косметологом для выбора подходящего состава. Энзимная пудра или пилинг-скатка могут быть хорошим вариантом для домашнего использования в летний период.