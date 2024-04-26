Агентство по страхованию вкладов вводит собственное страхование сотрудников

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Страховщики вкладов и про себя самих не забыли: цена вопроса 364 млн. рублей

0:51
Страхование

Агентство по страхованию вкладов потратит 364 млн р. на страхование сотрудников.

Страховщики вкладов и про себя самих не забыли: цена вопроса 364 млн. рублей
Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия" is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" объявила конкурс по добровольному медицинскому страхованию работников. Максимальная цена контракта составляет 364 млн рублей.

Ориентировочная общая численность застрахованных лиц составляет 2 331 человек. Договор будет заключен сроком на два года. Страховые суммы на одного работника АСВ установлены в различных размерах. Заявки на участие в тендере принимаются до 15 мая, итоги планируется подвести 20 мая.

Все государственные корпорации имеют практику заключения коллективных договоров страхования.  

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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