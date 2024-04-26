Агентство по страхованию вкладов вводит собственное страхование сотрудников

Страховщики вкладов и про себя самих не забыли: цена вопроса 364 млн. рублей

0:51 Your browser does not support the audio element. Страхование

Агентство по страхованию вкладов потратит 364 млн р. на страхование сотрудников.

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Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" объявила конкурс по добровольному медицинскому страхованию работников. Максимальная цена контракта составляет 364 млн рублей.

Ориентировочная общая численность застрахованных лиц составляет 2 331 человек. Договор будет заключен сроком на два года. Страховые суммы на одного работника АСВ установлены в различных размерах. Заявки на участие в тендере принимаются до 15 мая, итоги планируется подвести 20 мая.

Все государственные корпорации имеют практику заключения коллективных договоров страхования.