В ходе посадки в Казани у лайнера Airbus A320 авиакомпании "Сибирь", на борту которого находились пассажиры, произошел отказ одного из двигателей. Об этом сообщило Telegram-издание "Авиаторщина".
Событие произошло в понедельник, 6 мая. Во время полета из Новосибирска, спустя три часа после взлета, экипаж был вынужден объявить чрезвычайное положение из-за проблем с левым двигателем, когда самолет уже начал снижение.
Самолет успешно совершил посадку в пункте назначения, после чего его временно исключили из эксплуатации. Запланированный обратный рейс из Казани в Новосибирск был отложен на следующий день, 7 мая.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.