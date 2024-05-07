Аварийная посадка в Казани: отказ двигателя у самолета авиакомпании "Сибирь" 6 Мая

У самолета отказал двигатель при посадке в Казани

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

В ходе посадки в Казани у лайнера Airbus A320 авиакомпании "Сибирь", на борту которого находились пассажиры, произошел отказ одного из двигателей. Об этом сообщило Telegram-издание "Авиаторщина".

Фото: airliners.net by Алекс Бельтюков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Событие произошло в понедельник, 6 мая. Во время полета из Новосибирска, спустя три часа после взлета, экипаж был вынужден объявить чрезвычайное положение из-за проблем с левым двигателем, когда самолет уже начал снижение.

Самолет успешно совершил посадку в пункте назначения, после чего его временно исключили из эксплуатации. Запланированный обратный рейс из Казани в Новосибирск был отложен на следующий день, 7 мая.