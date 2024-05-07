Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Арбитражный суд обязал компанию Тиграна Кеосаяна выплатить почти 300 тысяч рублей
Госдума одобрила изменения в законе о банкротстве
Кинологи рассказали, для чего собака кладет голову на землю
Распространённые мифы о страховании, в которые многие продолжают верить
Даны эффективные советы, как высыпаться
PLOS Biology: шимпанзе продолжают учиться во взрослом возрасте
Свекольник с курицей: лёгкое и при этом сытное традиционное русское блюдо
Рассказываем, как ухаживать за алиссумом
Пирсинг: важные шаги перед процедурой
Аварийная посадка в Казани: отказ двигателя у самолета авиакомпании "Сибирь" 6 Мая

У самолета отказал двигатель при посадке в Казани

0:44
Туризм

В ходе посадки в Казани у лайнера Airbus A320 авиакомпании "Сибирь", на борту которого находились пассажиры, произошел отказ одного из двигателей. Об этом сообщило Telegram-издание "Авиаторщина".

У самолета отказал двигатель при посадке в Казани
Фото: airliners.net by Алекс Бельтюков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Событие произошло в понедельник, 6 мая. Во время полета из Новосибирска, спустя три часа после взлета, экипаж был вынужден объявить чрезвычайное положение из-за проблем с левым двигателем, когда самолет уже начал снижение.

Самолет успешно совершил посадку в пункте назначения, после чего его временно исключили из эксплуатации. Запланированный обратный рейс из Казани в Новосибирск был отложен на следующий день, 7 мая.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ваш двигатель в опасности? Знаки, что вы залили фальшивое моторное масло

В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.

Распознавание некачественного моторного масла: экспертные советы
Польза доломитовой муки
Чем полезна доломитовая мука для огорода
Стали известны подробности отношений Полины Гагариной и её нового бойфренда-танцора
Вот, что нужно высаживать в междурядьях картофеля в огороде
Американский танк M1 Abrams прячется от дуэли с русской техникой Дмитрий Плотников Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская От Очеретина перспективно наступление ВС РФ в трёх направлениях Любовь Степушова
Красивыми и изящными будут ирисы, если правильно будете за ними ухаживать
Как выращивать клубнику по правилу четырёх грядок
Полезные свойства какао для настроения: что нужно знать и как правильно его приготовить
Полезные свойства какао для настроения: что нужно знать и как правильно его приготовить
Последние материалы
Кинологи рассказали, для чего собака кладет голову на землю
У самолета отказал двигатель при посадке в Казани
Распространённые мифы о страховании, в которые многие продолжают верить
Даны эффективные советы, как высыпаться
PLOS Biology: шимпанзе продолжают учиться во взрослом возрасте
Свекольник с курицей: лёгкое и при этом сытное традиционное русское блюдо
Рассказываем, как ухаживать за алиссумом
Пирсинг: важные шаги перед процедурой
Россияне начали экономить на отдыхе в Турции
Американские регуляторы требуют от Tesla подробных данных по обновлению Автопилота
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников