Найдено ещё одно сходство людей и шимпанзе: обезьяны продолжают совершенствовать свои навыки во взрослом возрасте

PLOS Biology: шимпанзе продолжают учиться во взрослом возрасте

0:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Шимпанзе, как и люди, продолжают учиться и развивать свои навыки в использовании инструментов на протяжении всей жизни, что может играть ключевую роль в эволюции их когнитивных способностей.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Lersch is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Исследование, проведенное французскими учеными под руководством Матье Малерба и опубликованное в PLOS Biology, показало, что даже во взрослом возрасте шимпанзе совершенствуют свои техники работы с инструментами. Наблюдения за 70 дикими шимпанзе в национальном парке Таи, Кот-д'Ивуар, выявили, что некоторые продвинутые навыки, такие как извлечение насекомых из укрытий, развиваются лишь к 15 годам.

Эти данные подтверждают идею о том, что продолжающееся обучение является важным аспектом для видов, использующих инструменты, и важно для эволюции как шимпанзе, так и людей.