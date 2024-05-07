Шимпанзе, как и люди, продолжают учиться и развивать свои навыки в использовании инструментов на протяжении всей жизни, что может играть ключевую роль в эволюции их когнитивных способностей.
Исследование, проведенное французскими учеными под руководством Матье Малерба и опубликованное в PLOS Biology, показало, что даже во взрослом возрасте шимпанзе совершенствуют свои техники работы с инструментами. Наблюдения за 70 дикими шимпанзе в национальном парке Таи, Кот-д'Ивуар, выявили, что некоторые продвинутые навыки, такие как извлечение насекомых из укрытий, развиваются лишь к 15 годам.
Эти данные подтверждают идею о том, что продолжающееся обучение является важным аспектом для видов, использующих инструменты, и важно для эволюции как шимпанзе, так и людей.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.