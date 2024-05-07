Свекольник с курицей: его можно есть как горячим, так и холодным

Свекольник с курицей: лёгкое и при этом сытное традиционное русское блюдо

2:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите насыщенный и традиционный борщ, попробуйте приготовить прохладную версию этого супа — свекольник с курицей. Это сытное блюдо с неповторимым вкусом, которое наверняка понравится всем ценителям русской кухни.

Фото: commons.wikimedia.org by К.Артём.1 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Главное отличие свекольника заключается в его холодном подаче. В отличие от горячего борща, его не нужно подогревать. Он также обладает насыщенным цветом и прекрасно сочетается со сметаной. Чтобы определить, какой вариант борща вам больше подходит — горячий или холодный — стоит попробовать оба.

Для приготовления свекольника с курицей от портала "Куриноецарство.рф" вам потребуются следующие продукты:

— 500 г курицы с кожей,

— 2 свеклы,

— 2 картофелины,

— 1 луковица,

— 1 морковь,

— 3 помидора,

— 2 столовые ложки растительного масла,

— 1 чайная ложка сахара,

— соль по вкусу,

— 4 горошинки душистого перца,

— 1 лавровый лист,

— 20 г петрушки.

Приготовление

Для начала запеките свеклу в духовке, завернутую в фольгу, при температуре около 180 градусов в течение 40-50 минут. Потом остудите, очистите и нарежьте свеклу кубиками. Куриную кожу удалите и мясо залейте водой в кастрюле. Доведите до кипения, снимите пену и варите около часа. Затем остудите и нарежьте куриное мясо. Картофель очистите и нарежьте кубиками, а помидоры надрежьте крест-накрест, затем залейте кипятком на несколько секунд, обдайте ледяной водой и снимите кожуру. Нарежьте помидоры. Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до прозрачности. Затем добавьте тертую морковь и тушите вместе около 5 минут. После этого добавьте нарезанные помидоры и тушите еще 5 минут. Добавьте запеченную свеклу к овощам в сковороде, а затем влейте куриный бульон. Подкислите суп сахаром, добавьте соль, душистый перец и лавровый лист. Варите еще 10-15 минут.

Готовый свекольник украсьте свежей петрушкой и подавайте холодным. Он станет отличным выбором для питания в тёплое время года, освежающим и вкусным блюдом для всей семьи.