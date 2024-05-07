Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Арбитражный суд обязал компанию Тиграна Кеосаяна выплатить почти 300 тысяч рублей
Госдума одобрила изменения в законе о банкротстве
Кинологи рассказали, для чего собака кладет голову на землю
У самолета отказал двигатель при посадке в Казани
Распространённые мифы о страховании, в которые многие продолжают верить
Даны эффективные советы, как высыпаться
PLOS Biology: шимпанзе продолжают учиться во взрослом возрасте
Рассказываем, как ухаживать за алиссумом
Пирсинг: важные шаги перед процедурой
Свекольник с курицей: его можно есть как горячим, так и холодным

Свекольник с курицей: лёгкое и при этом сытное традиционное русское блюдо

2:25
Еда

Если вы любите насыщенный и традиционный борщ, попробуйте приготовить прохладную версию этого супа — свекольник с курицей. Это сытное блюдо с неповторимым вкусом, которое наверняка понравится всем ценителям русской кухни.

Свекольник с курицей: лёгкое и при этом сытное традиционное русское блюдо
Фото: commons.wikimedia.org by К.Артём.1 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Главное отличие свекольника заключается в его холодном подаче. В отличие от горячего борща, его не нужно подогревать. Он также обладает насыщенным цветом и прекрасно сочетается со сметаной. Чтобы определить, какой вариант борща вам больше подходит — горячий или холодный — стоит попробовать оба.

Для приготовления свекольника с курицей от портала "Куриноецарство.рф" вам потребуются следующие продукты:

— 500 г курицы с кожей,

— 2 свеклы,

— 2 картофелины,

— 1 луковица,

— 1 морковь,

— 3 помидора,

— 2 столовые ложки растительного масла,

— 1 чайная ложка сахара,

— соль по вкусу,

— 4 горошинки душистого перца,

— 1 лавровый лист,

— 20 г петрушки.

Приготовление

  1. Для начала запеките свеклу в духовке, завернутую в фольгу, при температуре около 180 градусов в течение 40-50 минут. Потом остудите, очистите и нарежьте свеклу кубиками.
  2. Куриную кожу удалите и мясо залейте водой в кастрюле. Доведите до кипения, снимите пену и варите около часа. Затем остудите и нарежьте куриное мясо.
  3. Картофель очистите и нарежьте кубиками, а помидоры надрежьте крест-накрест, затем залейте кипятком на несколько секунд, обдайте ледяной водой и снимите кожуру. Нарежьте помидоры.
  4. Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до прозрачности. Затем добавьте тертую морковь и тушите вместе около 5 минут. После этого добавьте нарезанные помидоры и тушите еще 5 минут.
  5. Добавьте запеченную свеклу к овощам в сковороде, а затем влейте куриный бульон.
  6. Подкислите суп сахаром, добавьте соль, душистый перец и лавровый лист. Варите еще 10-15 минут.

Готовый свекольник украсьте свежей петрушкой и подавайте холодным. Он станет отличным выбором для питания в тёплое время года, освежающим и вкусным блюдом для всей семьи.

Свекольник с курицей. Кулинария. Понятно о вкусном
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Ваш двигатель в опасности? Знаки, что вы залили фальшивое моторное масло

В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.

Распознавание некачественного моторного масла: экспертные советы
Польза доломитовой муки
Чем полезна доломитовая мука для огорода
Стали известны подробности отношений Полины Гагариной и её нового бойфренда-танцора
Вот, что нужно высаживать в междурядьях картофеля в огороде
Американский танк M1 Abrams прячется от дуэли с русской техникой Дмитрий Плотников Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская От Очеретина перспективно наступление ВС РФ в трёх направлениях Любовь Степушова
Красивыми и изящными будут ирисы, если правильно будете за ними ухаживать
Как выращивать клубнику по правилу четырёх грядок
Полезные свойства какао для настроения: что нужно знать и как правильно его приготовить
Полезные свойства какао для настроения: что нужно знать и как правильно его приготовить
Последние материалы
Кинологи рассказали, для чего собака кладет голову на землю
У самолета отказал двигатель при посадке в Казани
Распространённые мифы о страховании, в которые многие продолжают верить
Даны эффективные советы, как высыпаться
PLOS Biology: шимпанзе продолжают учиться во взрослом возрасте
Свекольник с курицей: лёгкое и при этом сытное традиционное русское блюдо
Рассказываем, как ухаживать за алиссумом
Пирсинг: важные шаги перед процедурой
Россияне начали экономить на отдыхе в Турции
Американские регуляторы требуют от Tesla подробных данных по обновлению Автопилота
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников