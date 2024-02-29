Горячий свекольник: прекрасная замена привычному борщу!

Горячий свекольник — отличный выбор для обеда или ужина. Это блюдо не только вкусное, но и весьма простое в приготовлении. Основной ингредиент — свекла, которая придает ему яркий аромат и насыщенный вкус. Менее сложный в приготовлении, чем борщ, горячий свекольник от "Меню недели" не требует многих ингредиентов, а результат получается ничуть не хуже.
Горячий свекольник можно приготовить на мясном, рыбном, грибном или овощном бульоне, поэтому его могут насладиться и мясоеды, и вегетарианцы. Это универсальное блюдо, которое подходит для каждого.
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 1700 мл мясного бульона,
— 250 г свеклы,
— 250 г картофеля,
— 1 шт. моркови,
— 50 г зелёного лука,
— 100 мл растительного масла,
— 2 шт. яиц,
— 100 г сметаны,
— 3 ст. л. томатной пасты,
— 2 зубчика чеснока,
— 1 ч. л. соли,
— 1 лавровый лист,
— 1 ст. л. 9% уксуса,
— 5 шт. душистого перца.
Приготовление горячего свекольника:
Блюдо получается насыщенного алого цвета. Сервируйте с кусочками черного хлеба. Горячий свекольник — это вкусное и сытное блюдо, которое замечательно подходит для холодных зимних дней. Он насытит вас и согреет своим прекрасным ароматом. Наслаждайтесь этим восхитительным блюдом!
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