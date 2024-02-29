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Горячий свекольник: прекрасная замена привычному борщу!

Горячий свекольник: ничем не уступает по вкусу борщу

2:22
Еда

Горячий свекольник — отличный выбор для обеда или ужина. Это блюдо не только вкусное, но и весьма простое в приготовлении. Основной ингредиент — свекла, которая придает ему яркий аромат и насыщенный вкус. Менее сложный в приготовлении, чем борщ, горячий свекольник от "Меню недели" не требует многих ингредиентов, а результат получается ничуть не хуже.

Горячий свекольник: ничем не уступает по вкусу борщу
Фото: commons.wikimedia.org by К.Артём.1 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Горячий свекольник можно приготовить на мясном, рыбном, грибном или овощном бульоне, поэтому его могут насладиться и мясоеды, и вегетарианцы. Это универсальное блюдо, которое подходит для каждого.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 1700 мл мясного бульона,

— 250 г свеклы,

— 250 г картофеля,

— 1 шт. моркови,

— 50 г зелёного лука,

— 100 мл растительного масла,

— 2 шт. яиц,

— 100 г сметаны,

— 3 ст. л. томатной пасты,

— 2 зубчика чеснока,

— 1 ч. л. соли,

— 1 лавровый лист,

— 1 ст. л. 9% уксуса,

— 5 шт. душистого перца.

Приготовление горячего свекольника:

  1. Очистите картофель и нарежьте его на кубики.
  2. В кастрюле с мясным бульоном добавьте картофель, лавровый лист, соль и душистый перец. Варите до готовности картофеля.
  3. Натрите морковь на терке.
  4. Очистите свеклу и также натрите ее на тёрке.
  5. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте нарезанный зелёный лук вместе с морковью.
  6. Добавьте в сковороду томатную пасту и измельченный чеснок. Хорошо перемешайте.
  7. Добавьте свеклу в сковороду и тушите на маленьком огне до мягкости свеклы.
  8. Переложите содержимое сковороды в кастрюлю с бульоном. Добавьте уксус и варите до готовности овощей.
  9. Отварите яйца вкрутую, очистите и нарежьте их для подачи к горячему свекольнику.
  10. Подавайте горячий свекольник с отварным яйцом, сметаной и посыпьте зелёным луком.

Блюдо получается насыщенного алого цвета. Сервируйте с кусочками черного хлеба. Горячий свекольник — это вкусное и сытное блюдо, которое замечательно подходит для холодных зимних дней. Он насытит вас и согреет своим прекрасным ароматом. Наслаждайтесь этим восхитительным блюдом!

СВЕКОЛЬНИК ГОРЯЧИЙ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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