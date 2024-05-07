Чтобы быть бодрым с утра, нужно знать некоторые секреты. В этой статье мы расскажем, что следует делать, чтобы высыпаться.
Чтобы чувствовать себя энергичным утром, избегайте употребления алкоголя, напитков с кофеином и высококалорийной пищи на ночь. Кроме того, важно спать не менее 8 часов в сутки. Как правило, женщинам требуется больше часов сна, чем мужчинам — более 8 часов. Это нормально и важно спать столько, сколько вам действительно нужно.
Сон помогает вашему телу и мозгу отдохнуть и восстановить силы после рабочего дня. Здоровый сон положительно влияет как на физическое, так и на психическое здоровье человека. Хроническое недосыпание может привести к раздражительности, импульсивности, апатии и проблемам с сосудами и сердцем.
Чтобы легче просыпаться утром, включите яркий, холодный свет или откройте окно. Яркий свет и свежий воздух помогут быстрее взбодриться. Также можно принять прохладный душ и выпить стакан воды.
Чтобы начать продуктивный день, завтрак должен содержать клетчатку, белки, жиры и сложные углеводы.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.