Какие секреты знают люди, которые всегда высыпаются

Даны эффективные советы, как высыпаться

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы быть бодрым с утра, нужно знать некоторые секреты. В этой статье мы расскажем, что следует делать, чтобы высыпаться.

Фото: Openverse by COPPARIS2015 is licensed under CC0 1.0

Как чувствовать себя бодрее по утрам

Чтобы чувствовать себя энергичным утром, избегайте употребления алкоголя, напитков с кофеином и высококалорийной пищи на ночь. Кроме того, важно спать не менее 8 часов в сутки. Как правило, женщинам требуется больше часов сна, чем мужчинам — более 8 часов. Это нормально и важно спать столько, сколько вам действительно нужно.

Сон помогает вашему телу и мозгу отдохнуть и восстановить силы после рабочего дня. Здоровый сон положительно влияет как на физическое, так и на психическое здоровье человека. Хроническое недосыпание может привести к раздражительности, импульсивности, апатии и проблемам с сосудами и сердцем.

Чтобы легче просыпаться утром, включите яркий, холодный свет или откройте окно. Яркий свет и свежий воздух помогут быстрее взбодриться. Также можно принять прохладный душ и выпить стакан воды.

Чтобы начать продуктивный день, завтрак должен содержать клетчатку, белки, жиры и сложные углеводы.