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Больше не ешьте: почему стоит отказаться от красного мяса в своём рационе

Красное мясо увеличивает риск рака и сердечно-сосудистых заболеваний

1:12
Здоровье

Многие слышали, что красное мясо вредно для организма. Предлагаем узнать, почему от него лучше отказаться.

Красное мясо увеличивает риск рака и сердечно-сосудистых заболеваний
Фото: flickr by Ларри Хоффман is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Чрезмерное употребление красного мяса может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Кроме того, это негативно сказывается на функционировании кишечника и может спровоцировать появление желудочно-кишечных заболеваний.

Нет необходимости полностью исключать красное мясо из своего рациона. 2-3 порции в неделю вполне приемлемы. Но красное мясо лучше заменить белым. Вы можете добавить в свой рацион курицу, индейку и кролика.

Баранина считается самым полезным видом мяса. Оно содержит много минералов, микроэлементов, ненасыщенных жиров, аминокислот, отлично восстанавливает потребность организма в белке при различных заболеваниях.

В целом, исследования связывают потребление красного мяса с серьезными проблемами со здоровьем, включая болезни сердца, рак и диабет. Все дело в том, что красное мясо содержит больше насыщенных жиров, чем белое.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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