Алексей Навальный. Возвращение "блудного попугая"

Главная новость России в последнее время — прилёт Алексея Навального. Что интересного в том, что "оппозиционный недотравленный" — как нам доказывает Запад — блогер вернулся домой из оздоровительного турне в Германию? Об этом — Дарья Митина, обозреватель "Правды.Ру".

Читайте начало интервью:

Байден пришёл и выгнал Трампа

Байден сделал ставку на то, что он — анти-Трамп. И что?

Кто при Байдене будет вершить судьбы

— Мы знаем, что этот сериал, который прервался в прошлом году, отчасти в связи с пандемией коронавируса, отчасти в связи с инцидентом (то ли отправлением, то ли имитацией этого отправления, не знаю, это пусть следователи разбираются), был на некоторое время поставлен на паузу.

И она прервалась 17 января рейсом авиакомпании "Победа": Навальный прилетел из Германии в Москву.

Кто-то говорит — прилетел, кто-то говорит — был депортирован.

Потому что на самом деле все видели это сопровождение: сотрудники безопасности в Германии буквально внесли его на руках в салон самолета.

Это очень мало походило на добровольное возвращение. Но не будем гадать. Все равно мы в данном случае правды не узнаем.

Это вопрос веры и вопрос предпочтения каждого, как данное событие называть.

Казус Навального

Что здесь важно? То, что мы видим очень маленькую надводную часть большого-большого айсберга.

Как мне кажется, казус Навального в данном случае используют очень много заинтересованных сторон:

Навальный, являясь никем — он не политик, не какой-то значимый фактор для российской политики — вдруг вырос из диктора новостей сливного бочка и одновременно гринмейлера (это мелкий акционер, который портит жизнь акционерам крупным).

Он перестал быть исключительно внутрироссийским фактором, а стал фактором международной политики именно в связи с обострением российско-германских отношений.

Конспирологи говорят о том, что это прелюдия к отмене соглашения по "Северному потоку". Уже сейчас Европарламент поставил вопрос о денонсации всех тех документов, которые были подписаны российской и германской сторонами в отношении международного газопровода.

Поэтому Навальный в любом случае здесь — повод. И достаточно значимый для того, чтобы быть предлогом наложения на Россию каких-то санкций, к которым он сам же и призывал.

Кстати, это был переломный момент, потому что именно тогда он перестал быть просто каким-то неудобным оппозиционером, с которым ты не очень согласен по тем или иным политическим соображениям.

Пока ты споришь с властью, пока ты называешь себя оппозиционером внутри страны и когда ты призываешь — публично призываешь со страниц газет, в социальных сетях и так далее — наложить на свою родину дополнительные санкции, это уже совсем, как говорится, другой коленкор, это уже совсем другой статус человека.

Поэтому я вполне понимаю тех людей, которые говорят, что своими последними заявлениями Навальный поставил себя вне российского общества.

Кто сегодня кукловод?

И действительно, раньше его так называемые разоблачения были признаком борьбы кремлевских башен и представителей спецслужб между собой, эта борьба обострялась, она и сейчас обостряется, она никуда не делась, и Навальный работал с одинаковым усердием то на одну, то на другую сторону. И этим приобрел популярность. Сейчас же речь идет о том, что все тексты, которые Навальный выдает за расследование, пишутся где-то за пределами России.

И последнее так называемое расследование про геленджикский дворец — это работа не внутрироссийского производства. Это уже не "ФСБ продакшн", как это было раньше про Сечина, про Миллера, про Медведева и так далее. Это совсем другое дело. Это уже материалы переводные и полученные по согласованию с западными спецслужбами.

Или, может быть, некий сговор западных спецслужб с какой-то частью наших спецслужб, которые давно-давно копают под группу российских элитариев.

Это, конечно, забавно наблюдать. Если бы мы находились в зоопарке, то, конечно, можно было бы смотреть и расценивать это именно так.

Но, к сожалению, это не зоопарк, это наша внутренняя политика, и здесь результаты могут быть совершенно неожиданными. Здесь сейчас важно не увлекаться какими-то прогнозами, особенно долгосрочными — ситуация весьма динамично меняется.

Во всем этом печалит то, что и сам Навальный, и тот вектор, который он олицетворяет, это чисто внутрироссийский продукт, продукт нашего кремлевского производства, это чистой воды голем, который сейчас пытается зажить своей жизнью, пытается отвязаться и пуститься в самостоятельное плавание.

Сейчас, к сожалению, этот голем получил внешнее управление.

О чем это говорит? О том, что кто-то и в России, и на Западе ведет совместную работу по сносу установившегося миропорядка.

Должны ли мы этому радоваться? Сомневаюсь.

Если хорошо подумать и не увлекаться какими-то внешними признаками и символами, наверное, ничего хорошего в этом нет, потому что раскачка идет явно не в сторону изменения социального строя. Навальный ничего не говорит о том, что нужно менять систему, о том, что нужно менять социальный строй в России. Все его обвинения носят персональный характер, что у власти в России плохие люди, они воруют, а воровать нехорошо.

Это тот набор аксиом, с которым мало кто может поспорить.

А дальше уже с ним согласиться тяжело. Потому что он не предлагает ничего нового. Он предлагает заменить одних людей на других. Это попытка просто государственного переворота, не более.

Можем ли мы это приветствовать? Вряд ли. Потому что те силы, которые идут за Навальным — это силы либерального реванша.

То есть это та же самая компания, которую мы с вами видели в 90-е годы, ее возвращения очень бы не хотелось.