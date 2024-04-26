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Незаконные аресты собственности россиян во Франции: заявление пресс-секретаря Кремля

Песков: посягательство на собственность россиян во Франции является незаконным

0:58
Недвижимость

Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, заявил, что аресты собственности граждан РФ во Франции являются незаконными. Это он заявил в связи с арестом виллы под Биаррицем, принадлежащей российскому бизнесмену Артуру Очеретному, в беседе с журналистами, цитирует его слова агентство ТАСС.

Песков: посягательство на собственность россиян во Франции является незаконным
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Песков подчеркнул, что такие действия властей Франции подрывают основы их правовой системы. "Это частная собственность, и поэтому любое вмешательство в частную собственность является нарушением законов и, соответственно, незаконным", — прокомментировал инцидент пресс-секретарь президента.

Он также отметил, что российская сторона неоднократно выражала свою позицию по этому вопросу. Песков отказался от дальнейших комментариев, объяснив, что вопросы, касающиеся частной собственности граждан России, не являются прерогативой Кремля.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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