Как государство само себя разоряет и само себе продает-покупает

Заплатит ли Госбанк налог в казну за продажу Сбербанка государству? Каким образом население оплачивает махинации и воровство власти и аффилированных бизнесменов? Сколько на коррупционные деньги можно построить дорог и заводов? Почему рабский труд выгодней станков с ЧПУ?

Николай Платошкин: "Предложения Путина - никакие" [Жизнь как она есть]

На эти другие вопросы главы медиахолдинга "Правда.Ру" Вадима Горшенина в передаче "Жизнь как она есть" ответил российский дипломат, политолог и историк, доктор исторических наук, доцент, завкафедрой международных отношений МГУ, лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин.

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Зачем Центробанк продает Сбербанк государству

— Николай Николаевич, как вы думаете, Центральный банк, продав Сбербанк государству, налог в бюджет заплатит?

— Они там якобы об этом говорят. Схема, конечно, интересная. Я вот чего не понимаю. Вы сейчас тоже удивитесь.

Государственный банк России — организация, выпускающая деньги, убыточное предприятие.

Убыточное. Что это означает? Они, знаете, почему эту аферу затеяли? Они в свое время позакрывали массу банков. (Кстати, гражданка Набиуллина, придя к власти, мы вас обязательно сменим и обязательно проведем расследование. Я думаю, что лет на десять вы уже наваяли.)

ЦБ закрыл массу банков, чтобы все пошли в Сбербанк, который принадлежит самому же ЦБ.

То есть я вас закрыл, чтобы все пошли ко мне.

Дальше. Если вы закрываете частные банки, там же вкладчики есть. Вкладчикам вы обязаны выплатить компенсацию из госбюджета.

То есть другие жители Российской Федерации оплачивают вкладчикам банков, которые закрыла Набиуллина, чтобы все пошли в банк к Грефу.

Сейчас они эту аферу пытаются скрыть. Они это все наваяли, а теперь говорят: Сбербанк — все, мы отдаем, пусть правительство что хочет с ним и делает. Просто безобразие!

И при этом три триллиона рублей, которые с нас содрали, слупили этими налогами, тратятся фиг знает на что, в том числе на сокрытие тех коррупционных схем, которые они прошли в банковском секторе.

Откуда в России возьмутся деньги

У меня спрашивают: "Откуда вы, Николай Николаевич, деньги возьмете?" Да посмотрите, сколько они воруют.

Только на томографах несколько лет назад украли триллион. Это слова Медведева.

На космодроме "Восточный" какое воровство было! Послушаем Владимира Владимировича: "Ребята, что же вы крадете? Миллиарды уже… "

Замначальника генштаба задержан — шесть миллиардов. Больше бюджета Костромы один человек украл!

Если мы наведем порядок в стране, прекратим это, вы страну через полгода не узнаете. Все у нас есть. Денег у нас полно. Приоритетами должны быть развитие: промышленности,

сельского хозяйства,

социальные вопросы.

Что происходит с дорогами

Предположим, дороги. Путин у нас рекордсмен в этом. Я не могу о Киевской Руси судить, потому что там не было дорог с твердым покрытием, я так подозреваю.

Но насколько я знаю, при Путине впервые за всю историю наблюдений протяженность дорог с твердым покрытием в стране сократилась.

Сократилась! То есть не то что мало, а вообще сократилась. "Денег нет, но вы держитесь". Знаете, кстати, сколько у нас потратили на все дороги Российской Федерации (причем там сперли, наверное, половину еще) в прошлом году? Примерно 980 миллиардов рублей. То есть на одну покупку Сбербанка мы три года можем дороги строить.

— Вокруг Москвы шоссе стали огромными, а в регионах, например, в Великом Новгороде, — это просто кошмар.

— Первый город России когда-то. По Хабаровску я могу сказать (мне оттуда письма простые рабочие присылали). Все дорожные знаки на одном участке изначально были украдены. То есть они по бумагам есть, мы с вами как налогоплательщики их оплатили, но по факту нет ни одного.

Три приоритета движения "За новый социализм"

— Вы сказали, что ваши приоритеты промышленность, сельское хозяйство, социальные вопросы.

В эпоху Сталина Советский Союз был единственной страной, который тратил такой большой процент ВВП на образование и науку, какой не тратил в мире больше никто и никогда. И именно поэтому Советский Союз первым запустил искусственный спутник, первого человека в космос. В Америке по этому поводу прошли парламентские слушания "Отечество в опасности".

— "Спутник шока" они называли. У них даже слово "спутник" вошло в их лексикон, не переводили. Это слово вообще стало всемирным.

Главная проблема России — низкие зарплаты

В СССР было примерно 50 тысяч станков с числовым программным управлением. Раз, он там все делает. Возникает вопрос: сейчас почему их почти нет, хотя бы покупных. Потому что у нас — низкая зарплата.

Если есть рабы, которые готовы трудиться за 20 тысяч рублей, которых можно (внимание!) в любой момент выставить вообще на улицу, то зачем дорогие машины покупать?

Дорогие машины надо использовать, иначе они не используются. А тут взял — выкинул. Где больше всего роботов-манипуляторов? В ФРГ и Японии. Потому что там высокие зарплаты.

— Но роботу не нужно платить каждый месяц.

Но он — дорогой, и обслуживать его, конечно, надо. Тем не менее он сравним по стоимости с рабочей силой, но более выгоден по другим параметрам.

А у нас что? Если 200-300 долларов зарплата в стране, на фига какими-то роботами заниматься? Какие-то станки зачем покупать? У нас и станкостроение сдохло, потому что у населения нет денег, зарплата низкая.

Один мой товарищ купил дорогой западный станок рубашки шить. Чтобы он окупился, он должен работать в три смены. Но рубашек столько не покупают. У людей денег нет. В результате у него станок работает одну смену. И он в минусе.

Ведь вся политика правительства направлена на сужение денежной массы, на то, чтобы люди мало получали.

И Путин это озвучивает постоянно. Он говорит, что в России слишком высокая зарплата при низкой производительности труда.

Гражданин Путин, она у нас почему низкая? Потому что если человек топором будет работать хоть 20 часов, а другой будет работать на современном станке три часа, то второй больше сделает. А они только опять говорят, а что у нас народ какой-то не такой… Мы у них виноваты.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев