Международное право, как и любое право, основано на силе

Для чего нужно международное право? Важен ли его приоритет над национальным законодательством? Зачем нужно международное право, если оно не всегда работает? Почему оно не всегда работает? Что вообще такое право и законодательство? Почему оно в любом случае основывается на силе и уважении?

Николай Платошкин: "Предложения Путина - никакие" [Жизнь как она есть]

Насколько правомочно Крым вышел из состава Украины? А есть ли вообще такое государство — Украина?… Почему она, как и другие республики, вышла из состава СССР, совершенно не соблюдая никакие правовые нормы? И что теперь со всем этим делать?…

Все эти темы в передаче "Жизнь как она есть" обсудили глава медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин и российский дипломат, политолог и историк, доктор исторических наук, доцент, завкафедрой международных отношений МГУ, лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин.

Читайте начало интервью:

Действие международного права в отношении граждан России

— Николай Николаевич, вы говорите, что приоритет международного законодательства, соблюдение договоров нужны для безопасности наших граждан за границей. Но гражданин Российской Федерации Виктор Бут сидит сейчас в тюрьме США, а его взяли на территории третьей страны, с которой у нас есть соглашение, но у них и с американцами есть соглашение. Мы начали апеллировать к этому соглашению, но нам Бута не выдали, а выдали США.

— C Америкой, увы, нет соглашения о взаимной помощи в правовых делах. Они отказываются его подписать.

Если бы такой международный договор был, американцы тогда, по соглашению, были бы обязаны передать Бута нам для отбывания наказания, а мы, соответственно, любого американца, который здесь что-то натворил, обязаны были бы передать США.

— Но Бута взяли в третьей стране.

— Ну и что?

— С которой у нас есть это соглашение. Но эта страна не выдала нам нашего же гражданина.

— А это уже вопрос того, что наша страна дошла до поросячьего визга, я извиняясь.

Получается как? У Таиланда (или некой другой страны) есть такие соглашения и с Россией, и с США. Он может выдать арестованного и нам, и им. Либо, либо. И если Таиланд США больше боится, больше уважает, то отправит человека туда. Если бы Таиланд больше уважал Российскую Федерацию или побаивался, то отдал бы арестованного нам…

Предположим, после этих случаев у нас нашим сотрудникам правоохранительных органов запретили ездить в те страны, у которых есть соглашение о выдаче США. Но на Кубу — пожалуйста. Вы же понимаете, что кубинцы российского гражданина, учитывая прекрасное отношение с Россией, американцам не выдадут.

На чем основано международное право

Извините, это уже глобальная проблема внешней политики. Если у нас с вами нет или мало друзей, союзников, если нас всех в большинстве стран за людей не считают, то что вы хотите?…

Международное право, как и любое право, на силе и уважении основывается.

Ведь мы не можем никого заставить заключить с нами какое-нибудь соглашение. Правильно?…

— Какая тогда вообще цена этих соглашений, если есть центр силы, его больше уважают и вопреки всем соглашениям, если оттуда прикажут, с нашей страной и церемониться не будут?…

— Объясняю.

Международное право, как и любое, противоречиво. Из-за этого, собственно, и возникает этот вопрос коллизий, несоответствия.

Если бы этого не было, мы бы с вами ничего не обсуждали.

Крым вышел из состава Украины по международному праву

Вот, например, Крым.

Мы считаем, что мы все сделали согласно международному праву, а те, кто против этого, они против международного права, это враги России.

А Украина говорит, что есть украинское законодательство и, по украинскому законодательству, Крым не имел права проводить референдум.

Мы говорим, что есть принцип международного права — право наций на самоопределение, которое выше внутреннего законодательства Украины.

На основании этого принципа Крым проявил, реализовал право на самоопределение, вошел в состав России. А если этого нет, тогда, извините, украинцы правы, что ли?…

— Я думаю, что можно, конечно, заниматься софистикой.

— Нет, это не софистика. Почему?… Был примерно такой же случай в 1940 году, когда Прибалтика вошла в состав Советского Союза. Многие этого не признали, но большинство признало. Почему? Потому что у СССР был дико громадный авторитет.

Сейчас у Российской Федерации авторитет — нулевой. Поэтому кроме Венесуэлы, Никарагуа и еще нескольких стран (теперь уже нет в этом списке Боливии — там власть сменилась) никто такого не признает.

Вот и все.

На каком основании распался СССР

— Вы говорите об украинском законодательстве, где запрещено, естественно, выходить из состава государства. Но если мы вернемся в декабрь 1991 года, то мы прекрасно помним, что, по законодательству Советского Союза, тоже не могли выходить из его состава республики.

— Нет, там было все гораздо сложнее и проще одновременно… Товарищ Путин утверждает, что СССР из-за Ленина распался, понимаете? Я удивляюсь, что не из-за Ивана Грозного, конечно, и не из-за Александра Невского. Но всегда приятно и полезно на кого-то другого свалить.

— Совсем недавно Вячеслав Володин заявил, что в тяжелой ситуации с регионами виноват СССР. Хотя прошло уже 30 лет.

— Такой же бред. И мало того, что СССР вообще в этом не мог быть виноват никак.

СССР был федерацией. Значит, в Конституции СССР четко было написано, что каждая республика имеет право на выход из состава СССР.

Но это, знаете ли, примерно так же, как с семьей.

Вы — семья, каждый может развестись. Но если вы дебил, то от вас уйдут, понимаете?… Если у вас все хорошо в семье, то какой дурак, собственно говоря, от вас уйдет?…

Но в любом случае, по действовавшему тогда законодательству, Украина (как и другие республики) сама вышла из СССР незаконно.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев