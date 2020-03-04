Для чего нужно международное право? Важен ли его приоритет над национальным законодательством? Зачем нужно международное право, если оно не всегда работает? Почему оно не всегда работает? Что вообще такое право и законодательство? Почему оно в любом случае основывается на силе и уважении?
Насколько правомочно Крым вышел из состава Украины? А есть ли вообще такое государство — Украина?… Почему она, как и другие республики, вышла из состава СССР, совершенно не соблюдая никакие правовые нормы? И что теперь со всем этим делать?…
Все эти темы в передаче "Жизнь как она есть" обсудили глава медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин и российский дипломат, политолог и историк, доктор исторических наук, доцент, завкафедрой международных отношений МГУ, лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин.
Читайте начало интервью:
— Николай Николаевич, вы говорите, что приоритет международного законодательства, соблюдение договоров нужны для безопасности наших граждан за границей. Но гражданин Российской Федерации Виктор Бут сидит сейчас в тюрьме США, а его взяли на территории третьей страны, с которой у нас есть соглашение, но у них и с американцами есть соглашение. Мы начали апеллировать к этому соглашению, но нам Бута не выдали, а выдали США.
— C Америкой, увы, нет соглашения о взаимной помощи в правовых делах. Они отказываются его подписать.
Если бы такой международный договор был, американцы тогда, по соглашению, были бы обязаны передать Бута нам для отбывания наказания, а мы, соответственно, любого американца, который здесь что-то натворил, обязаны были бы передать США.
— Но Бута взяли в третьей стране.
— Ну и что?
— С которой у нас есть это соглашение. Но эта страна не выдала нам нашего же гражданина.
— А это уже вопрос того, что наша страна дошла до поросячьего визга, я извиняясь.
Получается как? У Таиланда (или некой другой страны) есть такие соглашения и с Россией, и с США. Он может выдать арестованного и нам, и им. Либо, либо. И если Таиланд США больше боится, больше уважает, то отправит человека туда. Если бы Таиланд больше уважал Российскую Федерацию или побаивался, то отдал бы арестованного нам…
Предположим, после этих случаев у нас нашим сотрудникам правоохранительных органов запретили ездить в те страны, у которых есть соглашение о выдаче США. Но на Кубу — пожалуйста. Вы же понимаете, что кубинцы российского гражданина, учитывая прекрасное отношение с Россией, американцам не выдадут.
Извините, это уже глобальная проблема внешней политики. Если у нас с вами нет или мало друзей, союзников, если нас всех в большинстве стран за людей не считают, то что вы хотите?…
Международное право, как и любое право, на силе и уважении основывается.
Ведь мы не можем никого заставить заключить с нами какое-нибудь соглашение. Правильно?…
— Какая тогда вообще цена этих соглашений, если есть центр силы, его больше уважают и вопреки всем соглашениям, если оттуда прикажут, с нашей страной и церемониться не будут?…
— Объясняю.
Международное право, как и любое, противоречиво. Из-за этого, собственно, и возникает этот вопрос коллизий, несоответствия.
Если бы этого не было, мы бы с вами ничего не обсуждали.
Вот, например, Крым.
Мы считаем, что мы все сделали согласно международному праву, а те, кто против этого, они против международного права, это враги России.
А Украина говорит, что есть украинское законодательство и, по украинскому законодательству, Крым не имел права проводить референдум.
Мы говорим, что есть принцип международного права — право наций на самоопределение, которое выше внутреннего законодательства Украины.
На основании этого принципа Крым проявил, реализовал право на самоопределение, вошел в состав России. А если этого нет, тогда, извините, украинцы правы, что ли?…
— Я думаю, что можно, конечно, заниматься софистикой.
— Нет, это не софистика. Почему?… Был примерно такой же случай в 1940 году, когда Прибалтика вошла в состав Советского Союза. Многие этого не признали, но большинство признало. Почему? Потому что у СССР был дико громадный авторитет.
Сейчас у Российской Федерации авторитет — нулевой. Поэтому кроме Венесуэлы, Никарагуа и еще нескольких стран (теперь уже нет в этом списке Боливии — там власть сменилась) никто такого не признает.
Вот и все.
— Вы говорите об украинском законодательстве, где запрещено, естественно, выходить из состава государства. Но если мы вернемся в декабрь 1991 года, то мы прекрасно помним, что, по законодательству Советского Союза, тоже не могли выходить из его состава республики.
— Нет, там было все гораздо сложнее и проще одновременно… Товарищ Путин утверждает, что СССР из-за Ленина распался, понимаете? Я удивляюсь, что не из-за Ивана Грозного, конечно, и не из-за Александра Невского. Но всегда приятно и полезно на кого-то другого свалить.
— Совсем недавно Вячеслав Володин заявил, что в тяжелой ситуации с регионами виноват СССР. Хотя прошло уже 30 лет.
— Такой же бред. И мало того, что СССР вообще в этом не мог быть виноват никак.
СССР был федерацией. Значит, в Конституции СССР четко было написано, что каждая республика имеет право на выход из состава СССР.
Но это, знаете ли, примерно так же, как с семьей.
Вы — семья, каждый может развестись. Но если вы дебил, то от вас уйдут, понимаете?… Если у вас все хорошо в семье, то какой дурак, собственно говоря, от вас уйдет?…
Но в любом случае, по действовавшему тогда законодательству, Украина (как и другие республики) сама вышла из СССР незаконно.
Беседовал Вадим Горшенин
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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