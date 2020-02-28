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Автор Вадим Горшенин

Класс депутатов далек от народа

Политика » Партии » Коммунисты

Что такое "новый социализм"? Почему социализм бывает разный в разное время? Какой социализм нужен России сейчас? Почему сильная оппозиция нужна власти? Каким должен быть настоящий депутат?

Николай Платошкин: "Предложения Путина - никакие" [Жизнь как она есть]

На эти вопросы главы медиахолдинга "Правда.Ру" Вадима Горшенина в передаче "Жизнь как она есть" ответил российский дипломат, политолог и историк, доктор исторических наук, доцент, завкафедрой международных отношений МГУ, лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин.

Читайте начало интервью:

Николай Платошкин: Конституция — правовая фикция

Что такое "новый социализм"

— Николай Николаевич, что вы вкладываете в понятие "новый социализм"?

— Смотрите, у нас был советский социализм, мы его потеряли. Мы, конечно, паспорта можем достать. Но меня бесят люди, которые подходят тайком и говорят: "Я партбилет никуда не выбрасывал и советский паспорт не выбрасывал". И что? Ну не выбрасывал. А что в стране от этого лучше, что ли? Мы можем бросить свой советский паспорт, снова его взять — ничего не изменится.

Итак, потеряли. Что будет нового в социализме? Почему он новый? Потому что это будет уже новая попытка. Поэтому для меня вообще как-то странно этот вопрос звучит.

— Ценности же социалистические не меняются.

— Не совсем так. Основные ценности, конечно, да. Но у нас в советское время было очень много разного социализма.

  • Сначала был военный коммунизм.
  • Потом НЭП, при котором существовало частное предпринимательство.
  • Потом в 30-е годы — индустриализация.
  • 40-50-е — сталинский неоНЭП, когда у нас были частные промышленные предприятия.
  • Потом Хрущев сделал рывок в сторону огосударствления.
  • Потом обратно — косыгинская реформа, хозрасчет.

Вам какой социализм из этих ближе?…

Видите, наши вожди тогда были людьми очень умными, они просто политику приводили в соответствии с реальной действительностью. Вот и сейчас основная собственность на средства производства должна быть в руках государства, все жизнеобеспечивающие отрасли, такие как

  • недра,
  • энергетика,
  • транспорт,
  • большая часть жилищного строительства,
  • оборонная промышленность.

Чем отличается новый социализм от предыдущих

В то же время легкая, пищевая промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг, еще что-то — пожалуйста, полная конкуренция, частная собственность, НЭП, короче говоря.

По сравнению с советским периодом у нас будет свобода въезда и выезда.

Причем я должен сказать, что в советское время ведь у нас были в этом ограничения, не потому что у Маркса было написано, что социализм — ограничение свободы въезда. Но были такие условия.

Дальше. Была монополия внешней торговли — необязательно сейчас.

У нас была государственная валютная монополия, любой гражданин Советского Союза не имел право владеть долларами, если он не работал за границей. Не нужно этого сейчас.

Опять же, где написано у Маркса или Ленина, что должна быть валютная монополия? Это было объективно необходимо тогда — в данный конкретный период.

Нужна ли многопартийность

— Борьба систем и т. д. — очевидные вещи.

— Да. Наконец, предположим, самое главное — многопартийность.

Я за многопартийность, потому что из-за чего мы, честно говоря, и в конце концов начали сдавать в советское время, потому что недостаточно было связи с низами. Верхушка партии считала, что она все знает. И во многом она все правильно делала. Но все равно, знаете, нужна щука, чтобы карась не дремал.

У нас карась задремал, немножко порос жирком — в результате страна погибла. У нас должна быть многопартийная система.

Когда мы придем к власти, нам самим будет полезно, чтобы у нас была действенная оппозиция, которая в случае, если мы оборзеем и забронзовеем, могла победить нас на выборах и взять власть.

Вот вам отличия.

— В социализме, видимо, главная или одна из основных составляющих — система народного представительства.

— Система народного представительства — это, опять же, выборы. Причем понятно, что мы избирательную систему сделаем справедливую.

Хотя собственно выборы — даже не главное. Важна прозрачность процесса, чтобы не было злоупотреблений в избирательных комиссиях…

Нужны ли квоты на группы населения среди депутатов

— В СССР были квоты, определенное представительство разных групп населения. На ваш взгляд, такое должно быть?

— Я не готов это поддержать. Вот пример. Есть такой советский фильм "Они были первыми". Там Юматов играет главную роль, песня "За фабричной заставой, где закаты в дыму" оттуда. Короче, там молодые комсомольцы в годы Гражданской войны приходят к Ленину на встречу и говорят: "Мы, Владимир Ильич, в Петрограде гимназистов бьем". Он отвечает: "Вообще-то, я сам гимназист".

Или, помните, у Шолохова спор казаков о Ленине. Они пришли к выводу, что он — казак стопроцентный. Ну как же иначе-то. Ведь Степан Разин — казак, Пугачев — казак.

Я к чему это говорю? У нас сейчас другая структура общества в стране.

К сожалению, я должен сказать: рабочих осталось мало благодаря разгрому нашей промышленности, крестьян — тоже.

Ленин, кстати, был не рабочий, заметьте. Сталин — тоже. Дзержинский не был рабочим. Это были своего рода профессиональные революционеры.

Кто нам нужен в депутатском корпусе

Вы знаете, нам кто нужен в депутатском корпусе? Человек, который ощущает беды других острее своих собственных. А кем он при этом работает или работал раньше — не важно.

Блестящий абсолютно организатор нашей промышленности Крыжановский был инженером-электриком, работал, между прочим, вместе с Красиным на иностранные компании в царской России. Луначарский — министр культуры, блестящий абсолютно человек. Чичерин, мой любимый, министр, нарком, иностранных дел, — дворянин.

— А сейчас все-таки уже появился если не класс, то, по крайней мере, социальная прослойка — депутатов.

— Да, можно и так сказать…

Но главное, что депутаты очень далеки от народа.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы выборы госдума депутаты социализм вадим горшенин новый социализм жизнь как она есть николай платошкин экспертное мнение
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