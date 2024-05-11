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Как правильно одеваться для полёта: избегайте джинсов и обувь на шнурках

Три вещи, которые никогда не надо носить в самолете

1:36
Туризм

Международные эксперты по путешествиям поделились советами, как одеться для комфортного полёта, об этом сообщает издание The Sun.

Три вещи, которые никогда не надо носить в самолете
Фото: freepik.com by senivpetro is licensed under public domain

Они рекомендуют избегать тесных джинсов на длительных перелетах. По мнению экспертов из Conde Nast Traveller, такая одежда только ухудшает комфорт. 

"Долгий перелет — не время для джинсов, сдавливающих движения, и не время для старых удобных спортивных штанов", — указывают они.

Взамен предлагается выбирать леггинсы с курткой или домашние костюмы. 

"Наиболее подходящий вариант для полета — одежда, которая одновременно комфортна и выглядит аккуратно. Комбинация мягких леггинсов и куртки зарекомендовала себя как надежный выбор", — добавляют специалисты.

Также не рекомендуется носить обувь на шнурках, так как она затрудняет процесс снятия и надевания, что особенно неудобно в полете. 

"В длинных перелетах я никогда не ношу кроссовки, поскольку всегда возникает желание их снять, а затем каждый раз приходится наклоняться, чтобы завязать шнурки", — говорит один из экспертов Conde.

Вместо этого лучше выбирать легкую обувь без шнурков, что облегчит жизнь в полете, особенно при склонности к отекам и предпочтении носить удобные носки или компрессионные чулки.

И в аэропорту, и в полете рекомендуется носить мягкий свитер, легкие брюки и обувь без шнурков. Эксперты также советуют взять с собой небольшую сумку с необходимыми медикаментами и гигиеническими средствами.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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