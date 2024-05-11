Международные эксперты по путешествиям поделились советами, как одеться для комфортного полёта, об этом сообщает издание The Sun.
Они рекомендуют избегать тесных джинсов на длительных перелетах. По мнению экспертов из Conde Nast Traveller, такая одежда только ухудшает комфорт.
"Долгий перелет — не время для джинсов, сдавливающих движения, и не время для старых удобных спортивных штанов", — указывают они.
Взамен предлагается выбирать леггинсы с курткой или домашние костюмы.
"Наиболее подходящий вариант для полета — одежда, которая одновременно комфортна и выглядит аккуратно. Комбинация мягких леггинсов и куртки зарекомендовала себя как надежный выбор", — добавляют специалисты.
Также не рекомендуется носить обувь на шнурках, так как она затрудняет процесс снятия и надевания, что особенно неудобно в полете.
"В длинных перелетах я никогда не ношу кроссовки, поскольку всегда возникает желание их снять, а затем каждый раз приходится наклоняться, чтобы завязать шнурки", — говорит один из экспертов Conde.
Вместо этого лучше выбирать легкую обувь без шнурков, что облегчит жизнь в полете, особенно при склонности к отекам и предпочтении носить удобные носки или компрессионные чулки.
И в аэропорту, и в полете рекомендуется носить мягкий свитер, легкие брюки и обувь без шнурков. Эксперты также советуют взять с собой небольшую сумку с необходимыми медикаментами и гигиеническими средствами.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.