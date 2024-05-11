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Роза Сябитова против "Госуслуг": телесваха выступила за отдельный сайт знакомств для россиян

Роза Сябитова предложила создать российский сайт знакомств вне портала "Госуслуги"

0:38
Шоу-бизнес

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать сервис для знакомств на портале "Госуслуги".

Роза Сябитова предложила создать российский сайт знакомств вне портала "Госуслуги"
Фото: Wikipedia by RBairamov is licensed under CC BY-SA 4.0

Однако известная телесваха Роза Сябитова не поддержала эту идею. По ее мнению, лучше создать отдельный сайт знакомств для россиян, не связанный с государственной системой, чтобы не перегружать ее.

Сябитова также выразила готовность помочь в запуске такого проекта.

Ранее сообщалось, что Сваха Сябитова не поддерживает дружеских отношений с ведущей Ларисой Гузеевой, а также Сябитова рассказала о смене брачных предпочтений российских женщин.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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