Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать сервис для знакомств на портале "Госуслуги".
Однако известная телесваха Роза Сябитова не поддержала эту идею. По ее мнению, лучше создать отдельный сайт знакомств для россиян, не связанный с государственной системой, чтобы не перегружать ее.
Сябитова также выразила готовность помочь в запуске такого проекта.
Ранее сообщалось, что Сваха Сябитова не поддерживает дружеских отношений с ведущей Ларисой Гузеевой, а также Сябитова рассказала о смене брачных предпочтений российских женщин.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.