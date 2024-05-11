Роза Сябитова против "Госуслуг": телесваха выступила за отдельный сайт знакомств для россиян

Роза Сябитова предложила создать российский сайт знакомств вне портала "Госуслуги"

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать сервис для знакомств на портале "Госуслуги".

Фото: Wikipedia by RBairamov is licensed under CC BY-SA 4.0

Однако известная телесваха Роза Сябитова не поддержала эту идею. По ее мнению, лучше создать отдельный сайт знакомств для россиян, не связанный с государственной системой, чтобы не перегружать ее.

Сябитова также выразила готовность помочь в запуске такого проекта.

Ранее сообщалось, что Сваха Сябитова не поддерживает дружеских отношений с ведущей Ларисой Гузеевой, а также Сябитова рассказала о смене брачных предпочтений российских женщин.